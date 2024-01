Tabasco: cuando engordar no es lo mismo que crecer

¿Sabían que de 2018 a 2022 el PIB per cápita de los mexicanos se redujo en 3.9%? Pasamos de 196,022 a 188,369 pesos.

El PIB per cápita es un dato macroeconómico que permite ver la productividad y el desarrollo económico de un país o un estado y es el indicador más usado a nivel internacional para comparar los niveles de vida entre países.

“En este período no hay ningún avance en reducir las desigualdades entre los PIB per cápita de los diferentes estados. El PIB mexicano de 2023 creció 3.9% y, aunado al crecimiento de la población, esto implica que el PIB por habitante del país de 2023 va a ser menor que el de 2018″, explica un reporte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Para referencia, de 2012 a 2018 este indicador creció 4.7%.

El PIB per cápita en lo que va del sexenio cayó en 28 de los 32 estados de la República, pero hay excepciones: Baja California, Chihuahua, Nayarit y Tabasco. “En los primeros tres el aumento es modesto pero el PIB per cápita de Tabasco presentó una avance de 30.2%”, agrega el análisis.

Para poner en contexto, mientras en 2018 el PIB per cápita de la CDMX era de 2 veces el de Tabasco, hoy es de 1.5 veces.

Entonces, ¿es Tabasco el estado dónde más desarrollo tuvieron en el sexenio sus habitantes? ¿Ese crecimiento económico se refleja en mejoras de la población?¿Es el nuevo Dorado nacional? La triste verdad es que no.

Comparé este reporte de CEMLA con el más reciente Índice de Progreso Social (IPS), un termómetro de desarrollo de la población, cuyo capítulo México está a cargo del think tank México, ¿Cómo vamos? ¿De qué trata este index? Es una medición del desempeño social de los estados y es independiente de factores que miden ingreso o gasto. Este índice se calcula a partir de muchos indicadores sociales y ambientales en tres grandes grupos: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades.

En la más reciente edición, el IPS de Tabasco es uno de los más bajos a nivel nacional, ubicándose en el lugar 28 de los 32 estados. Y está en ese puesto desde 2015 a la fecha. No ha subido en su posición dentro del índice, es decir, que más dinero en la entidad no equivale a mayor progreso de sus habitantes.

“Si bien un nivel alto de PIB per cápita es una condición necesaria para el progreso social, no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas cuyo objetivo sea aprovechar los recursos económicos disponibles de una forma sostenible para impulsar el desarrollo social incluyente”, dice Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿Cómo vamos?

Si bien llegó mucho dinero a Tabasco (fundamentalmente federal por la construcción de la Refinería de Dos Bocas), hubo una caída en muchos de los indicadores de bienestar. Tabasco es de los estados con peor desempeño en cobertura de ‘necesidades básicas humanas’ (nutrición, cuidados médicos, vivienda, agua/saneamiento y seguridad), en ‘fundamentos del bienestar’ (educación, comunicaciones, salud y medioambiente) y en ‘oportunidades’ (derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y educación). Justamente en el estado donde se levanta una de las obras emblemáticas del sexenio es uno de los que tiene los resultados más bajos en calidad del medio ambiente.

“Se debe invertir en buena calidad del empleo, además de que Tabasco es el estado con mayores brechas por sexo en empleo formal: por cada 100 hombres con empleo registrado en el IMSS, hay apenas 42 mujeres. En el otro extremo está la CDMX, donde 75 mujeres por cada 100 hombres están empleadas”.

Tabasco es la prueba de que engordar no es lo mismo que crecer; que inyectar dinero no es lo mismo que crecer o prosperar.

Enfocar millonarias inversiones al estado donde se retirará el Presidente en pocos meses no garantizó que sus habitantes (bueno, la gran mayoría) hayan mejorado su calidad de vida.