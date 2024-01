Tras la pista del proveedor incómodo de Pemex

La Fiscalía General de la República (FGR) trae entre ceja y oreja a la empresa MC Well Services, uno de los proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que dirige Jorge Martínez Cruz, y que ha sido beneficiado presuntamente a través de actos de corrupción, según apunta la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0001332/2023.

De acuerdo con el oficio VHS-EIL-E1C3-010/2024, al que este medio tuvo acceso y que forma parte de la misma carpeta, la FGR no ha estado conforme con la actuación de Pemex en este caso, puesto que los funcionarios públicos llamados a comparecer: Edgar Salazar, Oscar Melo, Osvaldo Gónzález, Alfredo Rayón y Francisco Cayetano, no han dado razones ni explicaciones claras sobre cómo gastaron los 246 millones de pesos del contrato que administraban con recursos públicos, tal cual le describí en la entrega pasada de esta columna.

La FGR no se dejó embaucar por las respuestas ambiguas a sus cuestionamientos, y ya ha solicitado nuevamente información para que de manera clara y detallada de razón de cómo fue ejecutado el contrato 646202809 de la empresa Mc Well Services, también que no se encubra a cualquier funcionario público relacionado con este contrato.

No menos importante, la FGR, bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, solicitó al Órgano Interno de Control de Pemex que reporte de manera oportuna si ya ha iniciado las investigaciones pertinentes en este caso. Además, los requerimientos de la Fiscalía destacan la necesidad de aclarar si para la ejecución del controvertido contrato se subcontratan empresas.

El oficio, fechado el 4 de enero pasado, advierte a Pemex que si no responde los siete puntos solicitados en el mismo para este viernes, se hará acreedor a una multa por desacatar a la Fiscalía.

Se les cayó el teatrito, y se les acabó la gallina de los huevos de oro a estos funcionarios públicos que se querían pasar de listos al querer continuar exprimiendo a la empresa productiva del Estado, y que se olviden también del contrato por 50 millones de dólares que le querían dar como regalo de Fin de Año a Martínez Cruz y compañía.

Urge mapa verde

Este jueves la Agencia Internacional de Energía presentará un reporte especial sobre las fuentes de energías renovables en el mundo. La misión será establecer un punto de partida para que los países reestablezcan metas que permitan alcanzar el compromiso de triplicar la capacidad de generación para 2030.

Recordemos que en la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en Dubai en diciembre pasado, más de 130 naciones acordaron alcanzar una capacidad instalada de generación verde de 11 mil gigawatts (GW) en los siguientes seis años.

Además de sus pronósticos y análisis de mercado detallados, Renewables 2023 también examina desarrollos clave para el sector, incluidas las tendencias políticas; fabricación de energía solar fotovoltaica; competitividad de las tecnologías renovables; almacenamiento de energía; entre otros temas.