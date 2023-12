Proveedor de Pemex no llegará al Día de Reyes

Rumbo a fin de año, la empresa MC Well Services se alistaba para recibir un tan jugoso como dudoso contrato por parte de Pemex Exploración y Producción, sin embargo, a raíz de la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0001332/2023 por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se investiga al proveedor por presuntas irregularidades, todo cambiará para ellos.

De acuerdo con la denuncia, a la que este espacio tuvo acceso, el dueño de MC Well Services, Jorge Martínez Cruz, estuvo coludido con funcionarios públicos para consumir en cuestión de meses, los 246 millones de pesos del contrato que le fue adjudicado de manera por demás sospechosa, pues MC Well Services de México no figuraba como contratista de Pemex hasta ese momento, cuando en agosto del 2022 le adjudicaron el contrato número 64620280 por servicios petroleros.

Nos informan que varios funcionarios públicos ya fueron llamados a rendir cuentas por la Unidad de Responsabilidades de Pemex, de manera preliminar los involucrados en el nuevo contrato que se le pretendía adjudicar a MC Well Services de México por 50 millones de dólares, son Rodrigo Ramón Sosa Lizama, Isis Elizabeth Hernández Hernández, Reyna del Carmen Barrera Reyes, Antonio Vázquez Rodríguez, Alfonso Espinosa González y Ramón Zacarías Toxqui.

Pero el problema no para ahí, todavía a la espera de que otros más sean llamados a comparecer. Hablamos de Edgar Salazar, Oscar Melo, Osvaldo Gónzález, Alfredo Rayón y Francisco Cayetano, quienes pareciera que los intentan encubrir o están ganando tiempo para maquillar todo lo relacionado con el contrato de MC Well Services de México.

Por otro lado, esta investigación en un inicio de índole contractual o administrativa, ha destapado al parecer una cloaca que relaciona a Jorge Martínez Cruz con otro tipo de ilícitos de mayor calibre como lo es el huachicol. La Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero desde ahorita se deja ver que MC Well Services de México tiene mucha cola que le pisen.

Pendientes y energía

Sin duda el sector energético es uno de los que enfrentará los principales retos en los últimos meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues basta señalar que antes de que concluya su mandato debe quedar claro que la nueva refinería en Tabasco es un proyecto que da resultados y acerca a México a la autosuficiencia en combustibles, tal cual fue prometido.

A este reto se suma la modernización de las seis refinerías existentes en el país, mismas que deberán estar aportando la mayor parte de los combustibles que se consuman en México a partir del año que viene, pero que a juzgar por los resultados que presenta Pemex cada mes, están aún lejos de cumplir ese cometido.

Del lado del sector eléctrico existen también otros pendientes, como por ejemplo concretar la compra de las plantas a Iberdrola, y ponerlas en línea para que sumen en el objetivo de volver a la matriz energética del país más verde en los siguientes años.

Destaca también la necesidad de garantizar plenamente el suministro de electricidad para el país, de cara a los grandes retos que exige a México la relocalización de capitales, procedentes principalmente de Asia. El nearshoring es una realidad, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe estar lista para ello.

Felices fiestas.