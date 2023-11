2023 y sus pendientes en energía

2024 está a la vuelta de la esquina, y este año se llevará consigo pendientes importantes en el sector energético, a los cuales no se le ven solución en los 45 días que le restan a 2023.

El primero y más importante es la controversia por la contrarreforma energética, y el impacto que escaló hasta el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A pesar de que la solicitud de consultas por parte de sus socios comerciales comenzó hace más de año y medio, ni congresistas, ni el poderoso sector privado en los tres países, han podido mover un centímetro las negociaciones.

Recordemos que todo inició cuando la administración del Presidente López Obrador, en una de las primeras acciones, llevó a cabo una serie de cambios en el despacho de la energía, priorizando aquella que garantizara el suministro, lo que invariablemente impactó a los proyectos de empresas privadas.

Esta solo fue la antesala de modificaciones cada vez más profundas a la legislación secundaria del sector energético, y que a su vez derivó en el fallido intento de reforma constitucional que tanto ha estresado las relaciones diplomáticas.

Otro tema pendiente, que al parecer se quedará en el tintero en este año, será la producción de la nueva refinería Olmeca. Pues a pesar de que desde el inicio de su construcción se anunció que comenzaría a operar en julio de este año, ya es 15 de noviembre y nada.

Durante el Quinto Informe de Gobierno, el Presidente de México informó que ya se había iniciado producción, pero se refería solamente a algunas pruebas generales que se estaban llevando a cabo, pues la instalación aún está lejos de arrojar su primer barril de gasolinas o diésel.

Al respecto nos comentan empresas cercanas, que el proyecto está en detalles, y que solo es cuestión de tiempo para que pueda arrancar, sin embargo, el nivel técnico de las dificultades a resolver es alto, por lo que es posible que se sufran más retrasos, pues la instrucción presidencial fue clara: echarla a andar sin “pendientes”.

Otra de líderes sindicales

La situación de los sindicatos en México es complicada, y en el Sindicato del Monte de Piedad no es la excepción, pues resulta que al parecer Arturo Zayún no solo no hace su trabajo, sino que, además, anda apoyando los intereses de otros líderes sindicales e inclusive se le ha visto metido en la política, es claro que velar por los derechos de los trabajadores sindicalizados no está dentro de sus prioridades. Y para colmo, se dice que recibe cerca de 17 millones de pesos al año de cuotas sindicales... Ni más ni menos... Con razón los trabajadores están optando por desafiliarse del sindicato.

Baja la marea en Morena

Al parecer, con el anuncio de Marcelo Ebrard, quien decidió quedarse en Morena, las aguas se están calmando, sin embargo, el mensaje de quien encabeza la defensa del movimiento debe mantenerse en la unidad.

“Somos un solo movimiento, un solo partido, que además representamos el anhelo del pueblo de México y esto no se nos debe de olvidar”, aseguró Claudia Sheinbaum a través de un encuentro con sus seguidores en redes sociales, donde recordó por estatutos no se permiten corrientes internas en Morena que puedan dañar la unidad del partido.

Es por eso que celebró la permanencia de Ebrard en el movimiento para abonar a la unidad interna y que no pase lo mismo que en otros partidos como el PRD, que con el surgimiento de varias corrientes terminó por debilitarse.