¿El tercer repunte es menos dañino?

Ahora sí que depende si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, pero lo cierto e irrefutable es que la pandemia va al alza en todo el país, sobre todo en el último mes hemos visto un crecimiento exponencial de los contagios de Covid-19 que se refleja en el número de hospitalizaciones.

Así que para no variar, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mentir en su conferencia mañanera desde Veracruz de este lunes 26 de julio, porque todavía es temprano para decir que este nuevo repunte es de menor intensidad, y también, menos dañina que las anteriores.

Tampoco sabemos si habrá menos hospitalizaciones, porque las gráficas van al alza y todavía no hay certidumbre acerca de en qué momento empezará a descender la nueva curva de contagios. En la única parte que tiene razón el primer mandatario es que ha disminuido el número de muertes, lo cual puede atribuirse sin duda a la vacunación anti Covid.

Sin embargo, como bien han señalado diversos especialistas epidemiólogos, las nuevas variantes del coronavirus, algunas de ellas súper contagiosas, como la Delta, se están yendo ahora hacia los grupos etarios más jóvenes, de 18 a 39 años, que son justo quienes todavía no se han vacunado -tanto porque todavía “no les toca” como porque no están convencidos de querer inmunizarse-, de ahí la importancia de redoblar esfuerzos para vacunar a la mayor parte de la población lo más pronto posible, antes de que llegue la nueva temporada de frío.

Otro dicho del primer mandatario, no necesariamente cierto, es que todos en México “ya sabemos cuidarnos”. La verdad es que a pesar de 15 meses de conferencias vespertinas y del torrente de notas y artículos diarios sobre los cuidados sanitarios que nos han llegado por todos los medios posibles desde febrero de 2020, cada vez es más frecuente ver a muchas personas sin cubre nariz y boca -empezando justo por los dos López, Obrador y Gatell-, además de la relajación completa en todas las demás recomendaciones que ya nos sabemos de memoria.

¿No se supone que el gobierno debería darnos el ejemplo y marcar la pauta a seguir para salir de esta interminable crisis sanitaria? Pero para López Obrador “no se debe exagerar con medidas autoritarias”, en clara referencia tanto al uso de las mascarillas como a los cierres de actividades económicas, como ocurrió en las olas previas de la pandemia.

Y como si fuera un logro, y no una omisión o negligencia, el presidente mexicano recalcó que como país ya somos mayores de edad, por lo que “tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias, no hubo toque de queda, ni medidas drásticas, incluso en los peores momentos”.

Después de este espectacular “lavado de manos” del primer mandatario, al más puro estilo de Poncio Pilatos, algo debe quedarnos claro: el gobierno no nos cuidará ni nos dará las luces para terminar de salir de esta pandemia de Covid-19, así que mejor a tomar la responsabilidad de cuidarnos cada uno de nosotros, no relajar medidas sanitarias, saber que muchas de éstas se conservarán en el largo plazo, vacunarse si es el caso, y en lo posible, mantenernos en casa y no hacer reuniones con gente con quien no cohabitemos.

