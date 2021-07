La farmacia Pyme sigue siendo un buen negocio

Pareciera que no, pero resulta que el sector de la farmacia perteneciente al nicho de la pequeña y mediana empresa (Pyme) sigue en crecimiento a pesar de la pandemia y de la crisis económica que ha pegado a la mayoría en este país desde 2020 por la pandemia de Covid-19.

Las farmacias, sin duda, son un buen termómetro de lo que sucede en la sociedad, porque son muy sensibles a la situación y a los problemas que se viven en su comunidad y/o entorno. Y es que son negocios que resienten cuando hay falta de liquidez, o bien, desabasto de medicamentos como ahora, o si los fármacos suben de precio, o cuando hay violencia o inseguridad.

Para nadie es secreto que la farmacia suele ser un buen negocio, pero también hemos sido testigos de cómo las cadenas de farmacias le han ido comiendo el pastel a las farmacias Pymes, de esas que están en el barrio y todos conocemos.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen aproximadamente 40 mil puntos de venta de medicamentos. De ese universo de farmacias, los analistas precisan que 60% se compone de farmacias tradicionales, y el resto, están en el formato vertical o de volumen.

Solo con este dato de ese volumen de farmacias, uno podría pensar que ya no hay espacio para poner más negocios de este tipo, y mucho menos de manera independiente, pero la realidad en México nos dice otra cosa.

En este contexto, la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), que opera desde el año del último mundial de futbol en México, 1986, tiene presencia nacional y ahora está acompañando, con asesoría e información, a los emprendedores independientes que quieren iniciar su negocio en este reñido ámbito, el de la farmacia Pyme, cuyo nicho sigue en crecimiento, sobre todo porque su clientela suele ser muy leal.

Para ello, la Anafarmex recién lanzó un sitio Web especializado, con toda la información al respecto, que está disponible para cualquier interesado en recibir asesoría, actualización y capacitación. De hecho, Marcos Pascual, director comercial de Anafarmex, dice sentirse sorprendido del número de solicitudes de información que ha recibido la asociación en dicho espacio virtual.

La asesoría que les está dando Anafarmex a los emprendedores van desde aspectos meramente legales y comerciales, hasta temas más complejos, como suelen ser los regulatorios, pasando por relación con proveedores, equipamiento, administración, recursos humanos, etcétera. “La idea es allanarles el camino a los nuevos empresarios del sector”.

Y es que muchos de los emprendedores de esta área, la farmacia independiente, no tienen experiencia, y por tanto, requieren de un acompañamiento cercano. En el ámbito futbolero se diría que necesitan una “marcación personal”, porque si no, es muy probable que su negocio no prospere, o bien, que caiga en manos de los coyotes que nunca faltan.

Para ello, la Anafarmex ha establecido convenios de colaboración estrecha con expertos en diversas áreas de la industria farmacéutica, con el fin de que los nuevos emprendedores sepan cómo empezar a dar sus primeros pasos y se sientan seguros y acompañados, con la idea de que al final logren el objetivo de tener un negocio rentable a largo plazo.

En suma, la farmacia independiente, la de la comunidad o barrio, sigue siendo muy importante, como ha demostrado la pandemia en el último año y medio. En dicho periodo se ha visto cómo la demanda creció en los consultorios anexos, sobre todo porque los pacientes se resisten a asistir a las clínicas u hospitales, sobre todo del sector público, por el miedo al contagio de Covid.

Y aún así, este sector no recibió la vacuna anti Covid como grupo prioritario, lo cual es algo que difícilmente se olvida. Al tiempo.

El botiquín