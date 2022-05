La otra corrupción, la de los incompetentes

En la actualidad, estamos en un mundo no sólo convulso y confuso, sino altamente ideologizado. En parte, esto se debe a que la lucha ideológica lo permite y lo aguanta todo. Por ejemplo, si usted quiere matar a niños, civiles y destruir el patrimonio cultural de un país cercano que alguna vez le perteneció y que después dejó de ser parte de su territorio –como es el caso de Ucrania–, todo lo que tiene que hacer es invocar la necesidad de desnazificarlo. Todo esto desde el punto de vista de que, en la memoria colectiva rusa, nunca se podrá olvidar que el peor momento de su historia fue cuando los nazis aplicaron –según las enseñanzas napoleónicas– su política de tierra quemada.

Cuando Adolf Hitler invadió Rusia dio la orden de que, detrás de cada pueblo conquistado, lo único que su Ejército podría dejar a su paso eran muertos –sin importar que fueran mujeres o niños– y tierra quemada. Ordenó que no quedara rastro de ninguna cosecha de trigo, animal o cualquier elemento que pudiese servir para que el Ejército ruso pudiera plantarle cara o retomar fuerzas. En este momento, en el que estamos sufriendo una hiperinflación de ideología, además –ante el fracaso del modelo neoliberal, por una parte, y el fracaso populista, por la otra– nos encontramos en la paradoja de que, por primera vez, las dos Américas, la que habla español y la que habla inglés, están en una situación de indefinición y quiebra bastante similar.

Las dos Américas están altamente polarizadas, ideologizadas y –en el fondo– sumidas en el fracaso. En muchos casos, se trata de fracasos políticos convivenciales. En otros casos –como es el nuestro–, se trata de fracasos ideológicos, políticos, de convivencia y también de eficacia al no saber cómo hacer funcionar el aparato del Estado.

La fórmula para explicar por qué estamos fracasando es muy sencilla. Los crímenes que nos precedieron y el daño que le hicieron a la República los que estuvieron antes es tan profundo que necesitaremos 50 años para poder limpiar, arreglar el daño y empezar de cero. A pesar de que nadie sepa exactamente qué es lo que eso significa. Hay una corrupción que es igual de mala que la que significa falsear los datos, robar la caja o hacer contratos amañados para obtener riquezas. Este tipo de corrupción que tenemos es la que se deriva del hecho de que, del bien y presupuesto público, se tenga una administración incompetente que al final haga que malgaste y no haga el uso correcto de los pocos recursos públicos existentes. Recursos que no sólo acaban yendo a los bolsillos de los responsables políticos, sino que también terminan ahogados en el pantano de la ineficiencia y de la ineficacia.

Las palabras no evitarán que la muerte se siga propagando ni solucionarán el problema del desabasto de medicamentos. Las palabras tampoco evitarán lo que significa mirar de forma aterradora el radar de aproximación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México cada vez que los aviones intenten aterrizar. Las palabras no detendrán el hecho de que –a pesar de las buenas voluntades y el deseo de hacer grandes cosas– el tráfico aéreo es un problema que sigue sin resolverse. A este respecto, y tal como van las cosas, da la impresión –Dios quiera que nunca pase– que necesitaremos de una catástrofe para darnos cuenta de que todo el dinero ahorrado en la austeridad para poderlo regalar y quemarlo en forma de programas sociales tendrá un costo inimaginable. Y es que lo que el Presidente de la República entiende que es política no va a evitar el hecho ni desaparecerá todas las necesidades existentes de actualizar e invertir en el mantenimiento de los servicios básicos de la nación.

Un país no se hace sólo con eslóganes o con buenas intenciones. Una sociedad no se construye sólo sobre la diarquía de los buenos y los malos. Una civilización no se mantiene sobre la base y el argumento de que los que estuvieron antes la agredieron más. Necesitamos propuestas, pero, sobre todo, necesitamos reactivar y rectificar el principio que supone que para un buen funcionamiento es necesario contar con un 90 por ciento de lealtad y un 10 por ciento de eficacia. Tal vez al Presidente le baste eso. Pero México –que al final es la razón última por la que él cobra, el motivo por el que vive, la razón por la que se mueve y la razón por la que sale por las mañanas y no sé a dónde va por las noches– necesita que las cosas funcionen y funcionen bien.

El mundo está lleno de ejemplos de buena voluntad y de fracasos. Especialmente me preocupa que, hasta aquí, nuestro Presidente no hubiera hecho uso de esa fórmula tan general que consiste en que, cuando el horno arde en casa, es mejor irse de paseo por el mundo para que te homenajeen. El Presidente se va a ir. Ahora va a ir a Centroamérica y luego parece que visitará el país del mal: Estados Unidos. Visitará al vecino del norte en el marco de la Cumbre de las Américas, que se celebrará el próximo mes de junio en Los Ángeles. Mientras tanto, el Presidente –sin duda alguna el jefe populista más importante de toda América Latina– se va a reunir con una serie de compañeros –pequeños o grandes, que ya están en el gobierno y que no importa la cantidad de fracasos acumulados, el hambre de sus pueblos o el fracaso de sus sociedades– que comparten su pensamiento e ideología. Este pensamiento gira en torno a que no importa cómo estén las cosas en su respectivo país, lo que importa es tener los suficientes elementos para reclamar que todo lo malo es culpa de quienes les precedieron y que todo lo bueno es gracias a ellos.

En ese ambiente y bajo este contexto, el presidente López Obrador visitará Centroamérica y pasará algunos días en la gran Cuba. Cuba es como la Icaria del sueño imposible. Es el sitio donde la tan ansiada justicia social de todo un continente, América, nunca pudo ser encontrada. Cuba es una Icaria fracasada y cuyo ejemplo empieza por sí misma. Es la muestra de lo poco que sirve el carnaval de las palabras frente a la contundencia de los hechos.

El Presidente López Obrador sabe que este año, en Colombia, su correligionario Gustavo Petro puede alcanzar la Presidencia. Además, está el hecho de que, a estas alturas, nadie tiene dudas de que, más pronto que tarde, Lula da Silva será nuevamente el presidente de Brasil. ¿Qué quiere decir todo esto? Significa que la mancha populista abarcará la mayor parte del continente americano.

Por primera vez, América tiene un factor nuevo. La crisis interna de Estados Unidos es de una proporción tan grande que no solamente impide el avance del país, sino que, además, con cada día que pasa, el odio social y el confrontamiento ideológico se van incrementando. En la actualidad, en Estados Unidos hay dos partidos que sencillamente no han encontrado ningún interés para trabajar en conjunto y velar por los verdaderos intereses del país. Y mientras se van viendo los efectos de esa fragmentación, la América que no habla inglés se encuentra colonizada por el flujo y por el imperio de las palabras, llevado a la base de seguir construyendo el mayor caudal de odio social y de reclamación ideológica –carente de contenido básico– y, sobre todo, de planes de desarrollo que tengan algún sentido o que ofrezcan un plan a futuro. En este sentido, es difícil pensar que, durante lo que le queda al presidente López Obrador en el poder, vaya a tener los acompañamientos externos necesarios para rectificar el rumbo.

El presidente López Obrador, que es tan creyente, que todos los días puede vivir confortado por su fe en un ser superior llamado Dios, debería aprender la lección suprema del poder del espíritu y lo que definen los poderosos de los débiles. Es decir, debería aprender y practicar cada vez más la capacidad del perdón. Ha llegado el momento en el que el Presidente tiene que empezar a perdonar, a enseñar a sus correligionarios a hacerlo, pero, sobre todo, tiene que encontrar la manera de salir de la situación en la que está. Una situación en la que, al final –a pesar de que él no se haya robado lo faltante–, el presupuesto que presenta ha sido dilapidado y tirado por incompetentes e incapaces que eran muy leales, pero muy inútiles.

Todo esto sería trágico en tiempos normales, pero en estos tiempos extraordinarios que nos está tocando vivir –con guerras, con la amenaza de una posible guerra nuclear y con la recomposición de los mapas mundiales– es todavía más trágico. Y lo es porque las primeras consecuencias socioeconómicas, las que afectan al estómago de los más necesitados y las que dificultan la posibilidad del crecimiento social, ya han comenzado a manifestarse. Con la inflación existente en todo el mundo, con la crisis de los combustibles y con el panorama tan enredado que existe en esa nueva reconformación mundial, los países tienen la obligación de saber administrar lo que tienen con el criterio del momento en el que viven. Y éste es un momento de crisis mundial, no es un momento de crisis ideológica ni de palabrería barata.