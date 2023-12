Cinco prioridades para CEOs en el 2024

¿Qué preocupaciones te mantienen despierto por la noche? Además de los compromisos personales, la realidad geopolítica, y la inquietud sobre el futuro; los altos directivos deben preocuparse por mantener el futuro de las empresas, en el mundo complejo y acelerado de hoy. A continuación describo las cinco prioridades para empezar el próximo año.

AI y las organizaciones del futuro. El paso de la tecnología seguirá acelerándose cada vez más, es imposible competir contra este cambio y quienes no la adopten se quedarán atrás. Las organizaciones del futuro ya están utilizando AI Generativa, y en poco tiempo el mundo del trabajo será habilitado por la IA, e impulsado por personas. Los empleados que entiendan la tecnología y puedan utilizarla a su favor son los que escalarán en las organizaciones.

Compromiso con la sustentabilidad. Hace unos días finalizó la COP28 con un acuerdo entre naciones que por primera vez pide abandonar los combustibles fósiles para evitar el impacto del cambio climático. Sin importar el tamaño de una organización la sustentabilidad será una prioridad para el 2024 y el futuro. Desde hoy los CEOs deben tomar decisiones sobre el impacto de sus procesos y su responsabilidad con la comunidad. No hay una sola manera de iniciar, desde contactar proveedores responsables, probar menús sostenibles o auditar las compras para asegurarse que realmente los insumos son ecológicos y renovables.

Desarrollo de talento. Crecer el talento de una organización siempre es una prioridad, pero en los últimos años se ha destacado del rol de la gerencia media. Quienes son directamente responsables del bienestar de una gran parte de la fuerza laboral, y aún tienen que rendir cuentas a los altos directivos. Este talento es el más difícil de reemplazar, hay que reconocerlo y ofrecerle oportunidades de crecimiento reales, de lo contrario lo buscará en otro lugar.

Siempre aprendiendo. En un mundo que está cambiando tan rápido es imposible estar actualizado si no nos estamos educando. Acostúmbrate a no acostumbrarte, los líderes de hoy están conscientes que no lo saben todo, por eso contratan a expertos que los ayuden a desarrollar las capacidades que les faltan. Hoy vemos que los roles como consejero, asesor o consultor se vuelven cada vez más especializados.

Panorama global. Sabemos que hoy todo lo que pasa repercute en el resto del mundo. Los desastres naturales, las guerras, el cambio climático, etc. Los CEOs deben de estar al tanto de lo que pasa en el mundo para detectar oportunidades y anticipar riesgos, solo así podrán ser resilientes ante momentos de cambio y crisis.