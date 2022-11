La inclusión financiera es la disponibilidad e igualdad de oportunidades para acceder a servicios y productos financieros. Se refiere a los procesos por los que las personas pueden acceder a productos y servicios financieros apropiados, asequibles y oportunos como cuentas de banco, tarjetas de crédito, préstamos, cuentas de inversión o seguros.

En México, la población bancarizada creció a 41.1 millones o 49.1% en el 2021 entre los adultos de 18 a 70 años según el INEGI. Sin embargo, existe una brecha de género, ya que solo alrededor del 40% de las cuentas son de mujeres.

Aún estamos muy lejos de la inclusión financiera alrededor del mundo, en más de 25 países del mundo las mujeres no pueden abrir una cuenta de banco, obtener una línea de crédito o heredar propiedades sin el permiso o supervisión de un hombre. Y aunque la participación de las mujeres en la economía ha crecido considerablemente aún existen barreras estructurales y culturales que no permiten que las mujeres creen riqueza.

Estudios han demostrado que en general las percepciones hacia el dinero son distintas entre hombres y mujeres. Los medios y el marketing les hablan de manera distinta, a las mujeres se les habla sobre temas de ahorro y administración de carteras mientras que a los hombres se les habla de inversiones y crecimiento de negocios. Además se ha aceptado la generalización de que las mujeres son más adversas al riesgo, cuando no hay datos que lo prueben.

Existen acciones que las mujeres (y hombres) pueden tomar todos los días para tener el control de sus finanzas, educarse y dar acceso a las próximas generaciones. La primera es aprender sobre temas financieros. Existen aplicaciones como Your Juno en Reino Unido con la finalidad de educar a mujeres y personas no binarias sobre temas económicos. YouTube también ofrece infinidad de recursos gratis donde todo el mundo puede aprender sobre temas financieros. El segundo es hablar de dinero, es importante saber cuánto ganamos, en qué lo gastamos, cuánto ganan los demás, poder comparar y tener parámetros de negociación, ya es hora de que estos temas dejen de ser tabú. El tercero es hablarles a las niñas y niños de dinero de igual forma, y cambiar los roles de género, que no vean que el papá es quien paga y la mamá es quien se encarga de la casa y gasta. El cuarto es darles la misma cantidad desde pequeños, en España un estudio del 2018 demostró que la brecha de género existe desde la infancia, ya que las niñas reciben 24% menos ‘domingo’ que los niños. Y por último es esencial estar al tanto de las cuentas, finanzas y situación económica del hogar (o negocio en caso de administrar alguno) y de ser posible tener una cuenta personal a la que nadie más tenga acceso. Temas como el bienestar financiero están empezando a ser prioridad para la Gen Z. Es necesario que todos tomemos acciones para lograr la inclusión financiera para tener una sociedad sana.