Neobanks cambian los hábitos financieros

Los neobanks, challenger banks o smart banks han transformado la manera en la que los servicios financieros están estructurados, peor además están cambiando la forma en la que los consumidores interactúan tradicionalmente con las instituciones financieras. La pregunta de muchos es ¿llegaron para quedarse?

Existen más de 200 neobanks alrededor del mundo. En México, la oferta ha crecido rápidamente y actualmente hay más de 10 fintechs que proveen estos servicios en nuestro país y aunque muchos de ellos no durarán, sí han logrado cambiar los hábitos de consumo, sobre todo en los nuevos clientes que exigen más de lo que los bancos tradicionales les ofrecen.

El primero es el servicio al cliente. Los neobanks ofrecen servicios financieros como el abrir una cuenta de débito o crédito sin tener que ir a una sucursal. Cuentan con interfaces muy intuitivas y sencillas de usar. Permiten al usuario cancelar temporalmente su tarjeta en caso de extravío, tener cuentas en diferentes monedas, transferir divisas al extranjero con tasas preferenciales, realizar pagos programados y muchos más. Algunos de estos servicios nos pueden parecer demasiado obvios, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo muchos bancos tradicionales no los ofrecían, por lo que han tenido que innovar para proporcionar los mismos beneficios.

El segundo es el ritmo de la innovación. Las fintechs han logrado mayor innovación en los últimos años en comparación a lo que habíamos visto en el sector financiero durante décadas. No tener que ir a las sucursales, obtener préstamos instantáneos, servicios de compra ahora, paga después o simplemente respuestas en tiempo real. Las nuevas generaciones de usuarios que no han tenido que utilizar un banco tradicional esperan que el servicio sea de respuesta inmediata como lo hacen las empresas de tecnología. Si se necesita algo que no existe se inventa, pues quien no ofrezca nuevos servicios será completamente obsoleto.