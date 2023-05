Movimiento Ciudadano puede ganar la Presidencia

Llevan meses insistiendo en el tema. El bloque opositor presiona para que se sumen a una candidatura única para enfrentar al candidato de Morena en la elección presidencial.

Dante Delgado, jerarca mayor de Movimiento Ciudadano, convenció al Consejo Nacional de su partido a marchar solos en un periplo con riesgos, pero también con enormes posibilidades de victoria en el 2024, aunque los votos que capten se restarían principalmente a los aliancistas, conformados por el PAN, PRI y PRD.

Ante este escenario, se explica la terquedad de los emcistas al insistir en su postura por aislarse del resto de la oposición, ya que, en sus cálculos electorales, resulta que obtendrían más posiciones en el Congreso federal e incluso alguna gubernatura y por supuesto, la posibilidad de superar sus índices de votación alcanzados a nivel nacional durante su existencia.

Tienen a tres candidatos que podrían ser competitivos para “la grande”, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas y los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, respectivamente, aunque esta lista no es cerrada y pudiera engrosarse con el nombre de Marcelo Ebrard, en el caso de que no resulte favorecido con la nominación de Morena, aunque Dante ya pintó su raya al advertir que no están esperando cuáles son los “fracasos de Morena” para cachar candidatos malogrados.

Más allá de elucubraciones, lo que es un hecho es que Movimiento Ciudadano es una manzana demasiado apetitosa para deglutirse rumbo a los comicios presidenciales, ya que representa una opción política para el nuevo electorado, esos jóvenes que acaban de pasar el umbral de los 18 años, además de los llamados indecisos que están hasta “la madre” de los partidos políticos tradicionales incluyendo a Morena, que ha padecido en mayor desgaste de su historia con la malograda presidencia de López Obrador.

Es a este factor a lo que apuestan Dante Delgado y sus huestes y que capitalizaron para ganar las elecciones en dos de las tres entidades más grandes del país: Jalisco y Nuevo León, en donde nadie daba un cacahuate por Enrique Alfaro y Samuel García, y terminaron gobernando con resultados aceptables.

Los emcistas traen en la buchaca un activo muy valioso y que, por el solo hecho del apellido que porta, puede ser esa opción que busca el electorado joven; además, claro está que ha dado excelentes resultados en Monterrey en donde despacha como alcalde. Me refiero a Luis Donaldo Colosio Riojas, quien sin invertirle un peso de promoción a su eventual candidatura, pinta en las encuestas nacionales.

Colosio Riojas no solo representa al electorado joven, sino que carga sobre sus hombros la estirpe de un hombre valiente, inteligente y sensible con las causas de los más necesitados, como fue su padre.

No hay que olvidar que también corren por sus venas la sensibilidad y carisma que poseía su madre, Diana Laura Riojas, y ello ya de suyo lo convierte en un candidato muy competitivo para ganar la Presidencia de la República.

La tragedia familiar vivida por el niño-adolescente, Luis Donaldo, le dio sin duda otra perspectiva de vida sobre el comportamiento de un político y una cosmovisión diferente al resto de sus eventuales competidores.

Con unas cuantas pinceladas hemos esbozado algunas de las razones que tiene Movimiento Ciudadano para ir solo en la presidencial del 2024 y bajo esos argumentos, se entiende y se justifica la decisión, máxime si Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano están más preocupados en buscar cargos de representación popular para ellos y para sus compinches, que en consolidar una alianza ganadora con la selección del candidato o candidata más competitiva.

Cómo se va a aliar Dante Delgado a ellos, si los egoísmos, la soberbia y las traiciones son el ADN de sus eventuales aliados.

En todo caso, creo que sería más rentable que los aliancistas se sumaran a Movimiento Ciudadano para llevar un candidato presidencial único en la papeleta del 2024.

Así que, señores, si piensan que MC va a sumarse al bloque opositor, pues están totalmente equivocados.

En el espectro político nacional, puede suceder de todo, más ahora que todavía no están definidas formalmente las alianzas, por ello podría ser posible, incluso, conformar una coalición entre MC y aquellos partidos que todavía no ven claro para el futuro, como el PVEM, del “niño verde” Jorge Emilio González.

MC ha anunciado que tendrán candidato presidencial en diciembre, luego de que Morena haya destapado a su corcholata y de que, en teoría, el bloque opositor conformado por el PAN, PRI y PRD, haya develado el suyo.

En la boleta presidencial del 2024 habrá tres candidatos, el de Morena y sus rémoras, los aliancistas, y el representante de Movimiento Ciudadano, así que será una elección a tercios y puede pasar cualquier cosa.