En México no hay vacunas Covid-19 para niños

Por el mecanismo Covax, nuestro país no recibirá vacunas pediátricas de Pfizer contra el Covid-19 por lo tanto, lo que aseveraron el presidente López Obrador y López-Gatell es otra vil mentira que atenta contra la salud de los niños.

López-Gatell dio a conocer que existe el biológico Abdala producido en Cuba y que esta pudiera ser una buena opción, además de la vacuna Sinovac que se ha aplicado con éxito en otras latitudes empero, omite decir que estas no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aplicarlas a la población infantil.

La falacia es en dos sentidos porque la única vacuna autorizada por la OMS para la población infantil es la de Pfizer, ninguna otra garantiza al momento, crear la inmunidad necesaria para proteger al receptor, por lo tanto, aplicar cualquier otro antígeno es irresponsable.

El 13 de abril el presidente festejó que después de concluir a finales de abril, el Plan Nacional de Vacunación contra Covid 19, se procederá a vacunar los niños con los biológicos aprobados por la OMS a través del mecanismo Covax de la ONU, sin embargo, México no es un país apoyado, sino autofinanciado y para esa clasificación no se están mandando las vacunas de los laboratorios Pfizer BioNTech.

En momentos en que la pandemia ha dado un respiro a la población mundial merced a la aplicación masiva de la vacuna, incluyendo a la población infantil a excepción de algunos países, como el nuestro, tardíamente se anuncia que por fin se vacunará a los niños aunque, si no es posible por el mecanismo Covax, entonces persiste la duda sobre cuándo se comprará el anhelado antígeno.

Las escuelas ya están abiertas después de casi 2 años y la mortandad en general por contagio del virus está en declive a tal nivel que las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, se han relajado.

Hay que recordar que en todo el territorio nacional se mantuvieron cerrados los planteles educativos durante 53 semanas. En Latinoamérica sólo Venezuela y Honduras tuvieron periodos más prolongados.

En estos momentos los casos de contagio son pocos, entonces hay que tomar con reservas el anuncio presidencial en torno a vacunar a los niños, ya que si no lo hicieron cuando los picos de contagio eran alarmantes, pues ahora, no se ve cómo pudieran hacerlo, sobre todo porque los recursos públicos están comprometidos en construir elefantes blancos como el aeropuerto de Santa Lucia, llamado ahora Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que de internacional no tiene nada y de vuelos comerciales, pues diremos, para no herir susceptibilidades, que son muy escasos.

Se ha preferido destinar el presupuesto a otros programas de asistencia social que conllevan una intencionalidad político-electoral, en lugar de comprar vacunas pediátricas autorizadas por la OMS.

Al desglosar el Presupuesto de Egresos para este año, en ningún lado, bajo ningún rubro ni partida, se observa el correspondiente a la compra de vacunas Covid-19 para niños.

Sería ideal que a la brevedad se anunciará el presupuesto etiquetado para la compra del biológico para niños y el número de vacunas que se adquirirán, así como los plazos en que se aplicará a todos los niños mayores de 5 años.

Astrid Hollander, Jefa de Educación de Unicef en México, ha dicho que la pandemia no ha cesado, continúa en México y en el mundo y sigue afectando al sector educativo. Por ello, precisó, “debemos estar preparados para enfrentar todos los escenarios posibles y que niñas, niños y adolescentes sigan su educación en situaciones de pandemia y otras contingencias. Tenemos que crear un sector educativo que sea resiliente y para que los cierres de escuela realmente sean una excepción”.

Esperemos que no haya otro rebote por las nuevas variantes de las cepas originales y que estás no sean tan malignas, como por ejemplo, la variante Delta, ya que si irrumpe nuevamente, la población más vulnerable será el de la niñez.

SI no hay presupuesto etiquetado y el mecanismo Covax no contempla dar la vacuna pediátrica de Pfizer, entonces el único camino sería una donación del gobierno de Joe Biden, aunque como está la relación con AMLO, pues se ve también muy difícil que este sea el camino para obtenerlas.