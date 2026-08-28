Efecto Medici: cuando una carrera ya no basta

Durante años se ha discutido si conviene estudiar una carrera y con el surgimiento de la Inteligencia Artificial se ha agudizado el debate. El caso es que tal vez sea lo contrario; hace falta prepararse más, con mayor versatilidad y menos rigidez.

El problema no está en estudiar demasiado, sino en capacitarse como si el mundo siguiera dividido en compartimentos separados. Las profesiones nacieron bajo una lógica de especialización, eligiendo un campo y acumulando experiencia para desde ahí competir. El punto central es que un médico, un abogado, un financiero, un ingeniero o un psicólogo requieren conocimiento serio, práctica y criterio.

Sin embargo, la inteligencia artificial está moviendo la ventaja humana hacia otro terreno y cada vez pesa más la capacidad de conectar ideas, formular mejores preguntas y mirar un problema desde más de una disciplina.

Ahí aparece el llamado Efecto Medici, popularizado por Frans Johansson. La idea parte de que muchas innovaciones surgen cuando se cruzan disciplinas, experiencias y formas de mirar la realidad. La referencia viene de la Florencia del Renacimiento, donde la familia Medici apoyó a creadores y pensadores. Al convivir mundos que habrían permanecido separados, surgió un ecosistema fértil.

La economía conductual nació del cruce entre economía y psicología. La neurociencia mezcla biología, medicina, estadística, computación y filosofía de la mente. La inteligencia artificial combina matemáticas, lingüística, informática, ciencias cognitivas y comprensión del comportamiento humano. Nadie innova en el vacío; la creatividad aparece donde un conocimiento empieza a tocar a otro.

Por eso conviene revisar cómo estás construyendo tu carrera. El especialista encerrado en una sola área puede seguir siendo valioso, pero queda incompleto cuando el entorno cambia. Un ejecutivo que solo sabe de números puede equivocarse si no entiende a las personas. Un líder que domina la estrategia puede quedarse corto si no comprende la cultura o la tecnología.

La versatilidad profesional no significa brincar de un tema a otro con superficialidad. La idea más sólida es construir una base profunda y, desde ahí, abrir ventanas hacia otros campos. Saber de lo tuyo sigue siendo indispensable. La diferencia está en no quedarte atrapado una sola visión.

Hay una infinidad de ejemplos de personas con estas características, pero para mí, Demis Hassabis es el perfecto prototipo de este concepto. Cofundador de DeepMind y Premio Nobel de Química 2024 junto con John Jumper, su trayectoria cruzó el ajedrez, los videojuegos, las ciencias computacionales, la neurociencia cognitiva e la inteligencia artificial. Lo relevante es observar cómo varios mundos terminaron dialogando en una misma aportación.

En términos de coaching ejecutivo, la pregunta es: ¿qué otros mundos necesitas entender para seguir siendo relevante en el tuyo?

La inteligencia artificial puede acelerar una infinidad de tareas, pero todavía necesitas criterio para decidir qué importa, qué conectar y qué descartar con claridad. El futuro profesional difícilmente pertenecerá a quien acumule títulos sin sentido, o a quien se declare experto en todo. Puede pertenecer a quien tenga profundidad suficiente para sostenerse y amplitud suficiente para cruzar fronteras.

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