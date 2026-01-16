Del storytelling a la ingeniería: cómo se fabrica un ecosistema real

Me encontré en Mérida recientemente con Ade Mabogunje y tuvimos varias conversaciones tocan una de las preguntas que más me inquietan para México y América Latina: ¿de qué está hecho un ecosistema que convierte ingeniería en empresas, y empresas en capital que regresa a alimentar más ingeniería? No hablo de un ecosistema de discursos ni de chafones (un)reality shows, ni de “innovación” como palabra decorativa. Hablo de esa máquina social - casi invisible - que permite que las inteligentes ideas raras sobrevivan el tiempo suficiente como para volverse productos, compañías y, eventualmente, infraestructura.

Abe me compartió tres videos que suele usar para explicar los ingredientes de ese ecosistema. Son tres historias distintas, pero insisten en la misma receta: enfoque humano, autoconocimiento, trabajo en equipo, humildad frente al error, y coraje para confiar y tomar riesgos. No son conceptos suaves. Son variables operativas. Son el “código fuente cultural” sin el cual el resto - tecnología, incubadoras, fondos, universidades- se vuelve puro decorado.

El primer video, Something Ventured [1], es una radiografía del capital de riesgo cuando todavía era una anomalía. No había glamour ni falsos profetas con historias llenas de mentiras. Había incertidumbre, apuestas, y una especie de pacto colectivo: financiar lo que parece irracional antes de que el mercado lo entienda. Es un recordatorio de que la innovación real no nace de comités que buscan certezas; nace de gente que está dispuesta a equivocarse con inteligencia. Ese ecosistema funciona porque existe tolerancia al fracaso, pero no a la incompetencia. Y esa diferencia es clave: se puede perder dinero, pero no se puede perder integridad intelectual ni disciplina técnica.

El segundo video es el que, personalmente, más me golpea: Infinite Vision [2], la historia del Dr. Venkataswamy y el modelo de Aravind Eye Care en India. Ahí la innovación no se presenta como “startup culture”, sino como una forma de ingeniería moral: cómo escalar calidad extrema con costos mínimos, sin sacrificar humanidad. En un solo caso se ve el corazón de lo que México necesita entender: la innovación no es solo crecer, es diseñar sistemas que sirvan a la gente de manera masiva sin degradarse. Es manufactura, procesos, cultura y obsesión por la excelencia. Es decir: es ingeniería, pero con propósito.

El tercer video, Passion and Discipline [3], es quizá el pegamento entre los otros dos. Porque el problema de muchas narrativas latinoamericanas es que se enamoran de la pasión, pero subestiman la disciplina. Celebramos la chispa, pero no el método. Y sin método, la chispa se apaga. Disciplina significa repetición, revisiones, estándares, integración, documentación, medición. Significa construir equipos donde el talento no se desperdicia en política interna, sino que se canaliza hacia producto. Un ecosistema no se sostiene por entusiasmo: se sostiene por hábitos.

He estado en Stanford varias veces y por diversas razones, pero la época que más me marco fue justamente en 2002 cuando el mito de internet se estaba cayendo. Era un momento raro: los excesos habían explotado, el dinero fácil se había evaporado, y muchos “visionarios” desaparecieron. Pero lo fascinante fue ver qué se quedaba en pie cuando se iba el humo. Lo que quedaba era ingeniería. Lo que quedaba era gente que sabía construir. Lo que quedaba era una conversación madura sobre lo que sí crea valor y lo que solo crea titulares. Ese periodo me marcó porque fue un laboratorio natural de selección: sobreviven los que tienen fundamentos, no los que tienen solo storytelling.

Y aquí conecto con el artículo que quiero poner sobre la mesa como soporte conceptual. En un texto reciente, el investigador Brian Uzzi [4] plantea algo que parece obvio, pero no lo practicamos: con la IA - y, por extensión, con cualquier herramienta poderosa- debemos preguntar “cómo pensar”, no “qué pensar”. Cuando le pedimos a una máquina (o a un “gurú”) que nos dé respuestas, aplanamos la creatividad y nos volvemos dependientes. Cuando pedimos procesos, marcos y rutas de razonamiento, la creatividad se amplifica. Y eso no es solo cierto para la IA: es cierto para construir ecosistemas.

México y América Latina a menudo piden “qué hacer”: qué programa copiar, qué fondo abrir, qué modelo importar. Pero el verdadero salto está en aprender “cómo pensar” el sistema: cómo diseñar incentivos para equipos, cómo construir confianza entre universidad e industria, cómo transformar tesis en prototipos reales, cómo llevar TRL-4 a TRL-8 sin morir en burocracia, cómo medir impacto sin destruir la creatividad, cómo convertir el fracaso en aprendizaje y no en estigma.

Ahí es donde la conversación con Abe se vuelve importante. Porque esos videos no son motivacionales. Son ingeniería social aplicada. Te dicen que el capital necesita cultura, que la cultura necesita disciplina, y que la disciplina necesita un propósito que la sostenga. Y México, si quiere un ecosistema serio, necesita dejar de pensar en innovación como evento social y empezar a pensarla como infraestructura.

Por supuesto, hay señales interesantes. En muchos espacios ya se empieza a hablar de nuevas formas de construir portafolios de proyectos, consorcios, laboratorios centrales, transferencia tecnológica, incluso de nuevas formas de capital semilla. Pero el riesgo es el mismo: podemos diseñar “el organigrama” antes que diseñar “los hábitos”. Podemos obsesionarnos con el logo del programa antes que con la calidad de ejecución. Podemos fabricar una narrativa de éxito sin construir los mecanismos que lo producen.

La pregunta real es si tenemos el coraje de construir un sistema donde el talento no tenga que huir para volverse relevante. Donde un ingeniero brillante no tenga que elegir entre academia estéril o empresa sin visión. Donde el capital se atreva a financiar la técnica, y ya no solo el marketing. Donde la educación forme gente capaz de construir, no solo de presentar.

Yo creo que hoy México no se entiende por sus promesas, sino por su potencial sin capturar. Somos un país donde sobra creatividad y falta ejecución sistémica; donde sobran ideas y faltan puentes; donde sobra talento y faltan estructuras que lo multipliquen. Si queremos estar en la conversación global en IA y DeepTech, el reto no es nada más “tener más startups”. El reto es construir el ecosistema invisible que hace que valga la pena quedarse, intentar, fallar, aprender y volver a intentar.

Y si algo me dejó esa charla en Mérida es esto: el futuro no lo van a ganar los países que griten más fuerte “innovación”. Lo van a ganar los países que construyan mejor. Y construir mejor empieza por una receta vieja, pero vigente: humanidad, autoconocimiento, equipo, humildad y coraje.

[1] Something Ventured - Paul Holland (director), Dan Geller (director)

https://vimeo.com/105745528

[2] Infinite Vision: Dr. V - Govindappa Venkataswamy - Dr. Govindappa Venkataswamy

(Aravind Eye Care)

https://www.youtube.com/watch?v=_mXVmGr2TCw

[3] Passion and Discipline - (video / charla)

https://www.youtube.com/watch?v=NYmbiv_cbn8

[4] Nature (paper / commentary) - Brian Uzzi

https://www.nature.com/articles/d41586-026-00049-2