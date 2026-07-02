Si no ayudas, no estorbes

Resulta muy fácil decir o señalar, difícil proponer y casi imposible ejecutar. Todo inicia con señalar o visibilizar, pero cuando mezclamos sentimientos o reproches, perdemos la oportunidad de aportar y nos quedamos solamente en el hate.

Los empresarios, por formación, no comulgamos con el hate: es improductivo. En la Coparmex CDMX presentamos hace poco el Semáforo Económico de la CDMX, junto con los principales organismos empresariales de la capital: ANTAD, CANACO, CANIRAC, Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, CANACINTRA y CANACOPE. No inventamos el hilo negro, sólo tomamos un modelo estándar e incluimos 11 indicadores de fuentes oficiales como BANXICO, SHCP, IMSS, INEGI y Secretaria de Economía, entre otros. Esto se pondera, se promedia y sale un resultado: verde, amarillo o rojo, con tendencias hacia arriba o hacia abajo.

El Mundial dejará una derrama estimada de 60 mil millones de pesos para México. De esa bolsa, la CDMX concentra la cifra más grande de las tres sedes, con una derrama estimada de 26 mil millones de pesos, así como la llegada de más de un millón de turistas. Así, gracias a este semáforo, hoy sabemos que hay datos reconfortantes y otros alarmantes, que aún con el Mundial en curso no podemos ignorar.

Por un lado, somos la entidad con mayor crecimiento económico; por otro, hemos perdido, en el primer semestre del año, más de cien mil empleos formales y han cerrado más de mil 500 negocios formales. Somos el primer lugar nacional en pérdida de empleo. Esto es una tragedia y una crisis a nivel personal. Si al leer esto acabas de ser despedido o tuviste que despedir trabajadores o incluso cerrar tu negocio, no vas a encontrar ni una pizca de consuelo en esta columna, pero sí de esperanza, porque los empresarios tenemos propuestas y las ejecutaremos de la mano del gobierno y lo vamos a conseguir, aunque sea difícil, porque es necesario y es lo correcto.

Ya dimos el primer paso, puedes consultarlo en el sitio web de COPARMEXCDMX.ORG. En los próximos días lo verás en algunos espectaculares de la capital.

Ahora siguen las propuestas claras, viables y medibles. La primera, de Coparmex CDMX, es una medida de contención: acordar con las autoridades la promulgación de un acuerdo de cero clausuras a negocios que no sean de alto riesgo. Algunas alcaldías ya lo aplican de la siguiente manera: si el inspector llega a la puerta del negocio porque sabe que no se cumplen ciertos requisitos, ya sea por vencimiento, por algún error de registro o por desconocimiento del dueño (ocurre muchas veces), en lugar de clausurar, poner sellos o multar (no entraremos en las extorsiones…), lo notifican y dan un tiempo razonable para resarcir y cumplir. De esa forma se salvan negocios, empleos, vidas y sueños.

¿Suena demasiado loco? Quizá. Esta medida daría alivio inmediato y, con el tiempo, fortalecería la economía para construir una verdadera prosperidad compartida, no una escasez inevitable.

La siguiente semana hablaré sobre otras propuestas, pensadas a mediano y largo plazo, tales como la creación del Instituto del Emprendedor, la eliminación de los cinco trámites que por duplicidad o vigencia son los que más complican abrir o mantener abierto un negocio, e incluir abiertamente a emprendimientos y Mipymes no sólo en las necesidades sino en los retos que afronta el gobierno. Si acabas de cerrar tu negocio, despedir trabajadores o te quedaste sin empleo, apoya y súmate a esta causa. Mándanos un mensaje en redes o a través del sitio web. En Coparmex CDMX tenemos una misión clara: más y mejores empresas, más y mejores empleos. Que Dios nos bendiga y nos vea trabajar.