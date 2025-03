Sheinbaum es su mejor arma en la guerra comercial

Claudia Sheinbaum es toda sonrisas.

Puede sonar extraño, pero la presidenta mexicana anunció el martes sus planes de represalia contra los aranceles comerciales de Donald Trump con una gran sonrisa en su rostro. Si Sheinbaum está sintiendo la presión de una bomba atómica que se cierne sobre la economía mexicana, simplemente no se nota.

¿Por qué? Porque el tango arancelario que está bailando con Trump ha resultado ser una bendición para la popularidad de Sheinbaum: un destacado 85% de los mexicanos aprueba la forma en que la primera presidenta del país está manejando sus asuntos, en comparación con el 70% en octubre, según una encuesta realizada esta semana por el periódico El Financiero. Basta hablar con sus detractores más acérrimos en Ciudad de México para seguir encontrando respeto por su enfoque paciente y centrado en las políticas a la hora de tratar con esta belicosa y volátil versión de la Casa Blanca.

De hecho, este conflicto encuentra a la presidencia mexicana en su mayor posición relativa de fuerza en décadas. En comparación con su homólogo en Washington, Sheinbaum tiene mucho más peso político y tiempo (las elecciones intermedias de México no se realizarán hasta 2027 y su mandato se extiende hasta fines de 2030) para resistir la adversidad. Además, las ocurrencias de Trump proporcionan la distracción perfecta de las raíces internas de las propias debilidades económicas de México.

¿Es exagerado decir que Sheinbaum es la mujer más poderosa de la Tierra en este momento? Imaginemos lo que Trump o cualquier otro líder mundial haría con un índice de aprobación del 85%, una supermayoría en el Congreso, aliados que gobiernen la mayoría de los 32 estados de México, ninguna oposición significativa y una reorganización entrante del sistema judicial que garantizará tribunales amistosos en todo el país. Para empezar, está preparando un mitin masivo en la plaza del Zócalo de la capital de México el domingo, donde planea anunciar medidas de represalia en medio de frenéticos aplausos de las masas: una versión oficial orquestada de “Gringo go home”. Es probable que se avecinen medidas más enérgicas, desde reemplazar a EE.UU. como proveedor de alimentos y productos agrícolas hasta un acercamiento a China, si para entonces los aranceles de Trump siguen vigentes.

No me malinterpreten, esto no es un beneficio mutuo para el gobierno mexicano: la relación económica bilateral asimétrica significa que México tiene mucho más que perder con un divorcio amargo con EE.UU., comenzando con una perjudicial recesión este año. Sheinbaum está trabajando para hacer que el problema de los aranceles desaparezca y establecer reglas comerciales claras con EE.UU. lo antes posible. Sus esfuerzos por apretar las tuercas a los narcotraficantes y reducir los flujos migratorios en la frontera, junto con la buena voluntad mostrada en las negociaciones con Washington en las últimas semanas, confirman que se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo. Incluso está dispuesta a echar a China por la borda en nombre de la integración norteamericana.

Por su parte, Trump tiene todo el derecho de desmantelar el tratado entre EE.UU., México y Canadá después de seguir las reglas establecidas para tal decisión, incluso si fue él quien firmó con orgullo este acuerdo hace seis años. Lo que es injusto son sus justificaciones distorsionadas de lo que equivale a intimidación y negligencia económica: nadie está obligando a los estadounidenses a usar fentanilo o a reclutar y contratar trabajadores indocumentados.

No obstante, si Trump habla en serio sobre desmantelar los pactos comerciales que apuntalaron Norteamérica durante las últimas tres décadas, es poco probable que México se quede sentado al otro lado de la frontera sin hacer nada. Esperemos que los aranceles selectivos sobre bienes como el bourbon, las naranjas, los tomates y las motocicletas producidas en estados republicanos maximicen el dolor entre los votantes de Trump. Por mucho que esto lastime igualmente a México, dependería de la Casa Blanca y el Partido Republicano recoger los pedazos de las pérdidas de empleos, la inflación adicional y las posibles derrotas en las elecciones intermedias. Además, Trump también tendrá que lidiar con las consecuencias de desestabilizar la economía estadounidense al reducir la cooperación, lo que podría desencadenar nuevos flujos migratorios y una creciente inseguridad.

Al tiempo que aumenta el tono retórico, Sheinbaum está dejando espacio para las negociaciones. No se sorprenda si después de la llamada programada para el jueves entre ambos líderes, esta farsa vuelve a quedar en suspenso. Las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en las que dijo que la administración Trump podría anunciar una vía para el alivio de los aranceles sobre los productos mexicanos y canadienses apuntan en esa dirección. Los mercados respiraron aliviados el martes por la noche.

Al mismo tiempo, Sheinbaum parece estar preparando al público mexicano para lo peor al vincular la situación actual con el dolor de la pandemia, cuando la segunda economía más grande de América Latina se derrumbó: “Pudimos levantarnos”, dijo. Hay algo más que un poco de bravuconería: la realidad es que estas amenazas arancelarias no podrían llegar en peor momento para México, con la economía en contracción, el déficit fiscal alcanzando niveles no vistos en décadas y la confianza de los inversores desmoronándose.

Pero políticamente hablando, Sheinbaum sigue dirigiendo una máquina imparable, y su ambicioso proyecto estatista no se descarrilará bajo el peso de las amenazas de Trump. Puede que no se ajuste al espíritu dominante de Washington en estos días, pero cuanto antes la administración Trump vea a México como parte de la solución y no como el problema, mejores serán sus perspectivas. Los empresarios de ambos lados de la frontera lo saben desde hace años.

Dos vecinos que comparten una frontera de 3.200 kilómetros y problemas complejos que escapan al control de cualquiera de ellos están condenados a llegar a algún tipo de acuerdo. Trump puede no captar la ironía de que un movimiento izquierdista, nacionalista y popular como el de Sheinbaum luche por defender su integración económica con el imperio vecino, sacrificando incluso algunas de sus sacrosantas ideologías socialistas en el camino. Pero si al final prevalecen los impulsos aislacionistas de EE.UU., Sheinbaum seguirá adelante —envuelta en una bandera mexicana, sin oposición— con su grandioso proyecto político. Y lo hará con una sonrisa en el rostro.