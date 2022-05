Roberto Mercado: Reforma a la LIE suspendida, Reforma Energética rechazada… ¿qué sigue?

El pasado 18 de abril se rechazó la Reforma Energética propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto sin lugar a dudas redujo hasta cierto punto la incertidumbre en el sector eléctrico y en el industrial. Por otro lado, la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en marzo del año pasado, continúa vigente, pero con suspensión de carácter general. Esto quiere decir que no está siendo aplicada y todo es gracias a los cientos de amparos interpuestos por empresas y organizaciones. En abril de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Reforma a la LIE no es inconstitucional, además desecha las controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y por el Estado de Colima. Aun así, la Reforma a la LIE sigue con suspensión de carácter general.

Debido a estos acontecimientos, muchas empresas que habían parado sus proyectos de compra de energía eléctrica en el Suministro Calificado, los están reactivando. Definitivamente es un buen momento para analizar de nueva cuenta o por primera vez las oportunidades que presenta el mercado para obtener tarifas competitivas y suministro de energías limpias. Es un buen momento debido a la certidumbre que ha traído el rechazo de la Reforma Energética y a que todavía hay capacidad de energía disponible en el Suministro Calificado. Recordemos que, desde inicios del 2019, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha otorgado permisos de generación a privados, salvo alguno que otro de capacidad pequeña de generación. La incertidumbre regulatoria y principalmente la falta de otorgamiento de permisos de generación, ha ocasionado que no se haya venido realizando más inversión en generación eléctrica, lo que lleva a que la energía disponible se termine en un corto o mediano plazo. Conforme se vaya reduciendo la capacidad disponible, seguramente se irán encareciendo los precios de la energía en el Suministro Calificado, por lo que con mayor razón es el momento para reactivar o iniciar los proyectos de compra de energía eléctrica.

Respecto al esquema de compra de energía eléctrica Autoabastecimiento, por ahora sigue vigente y los generadores siguen suministrando a sus clientes. Este esquema tiene una vigencia definida debido a que la LIE determina que no se pueden renovar los Contratos de Interconexión Legados (CILs), los cuales permiten a los generadores en Autoabastecimiento interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Conforme se vayan venciendo los CILs de las centrales de generación en Autoabastecimiento, los generadores tendrán que migrar al MEM. De igual manera tendrán que migrar los usuarios con algún Suministrador Calificado para obtener de nueva cuenta una tarifa competitiva, si no lo hacen permanecerán con CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB). Uno de los temas con el Autoabastecimiento es que hay algunos generadores a los cuales próximamente se les termina la vigencia de su CIL y tendrán que hacer la migración al MEM en el corto plazo. A todas las empresas que se encuentran en esta situación, la recomendación es que revisen su contrato de suministro para analizar cómo se dará la terminación de éste y además empezar a analizar opciones en el Suministro Calificado para mantener un precio por la energía competitivo. El panorama actual del Autoabastecimiento no es muy prometedor, por lo que es posible que este esquema termine antes de lo esperado. Se recomienda a toda empresa que compra energía bajo este esquema analizar opciones en el Suministro Calificado para definir si lo más conveniente es permanecer en este esquema o no o cuándo iniciar el proceso de migración.

En licitaciones de suministro de electricidad recientes, hemos observado que los Suministradores Calificados siguen presentando ofertas competitivas, condiciones atractivas para los clientes y una variedad de tarifas. Además de esto, seguimos analizando ofertas de suministro de energías limpias, que de un tiempo para acá ha aumentado su demanda por parte de las empresas. Es importante recalcar, que a pesar de que suministradores siguen presentando tarifas atractivas no quiere decir que cualquiera que seleccione es la que mayor beneficio traerá a la compañía. Hay que entender las tarifas y la operación del MEM para realizar un buen análisis comparativo de las tarifas, además de determinar sus pros, contras y riesgos. Toda tarifa conlleva un riesgo, incluso la tarifa regulada de CFE SSB, la cual se ha mantenido en precios altos. Más importante aún, es contar con el conocimiento y experiencia para la negociación del contrato de suministro. Por este motivo recomendamos a las empresas que se apoyen en expertos en estos temas que los puedan guiar en todo el proceso de compra de energía para obtener una tarifa competitiva y un contrato con las condiciones más favorables.