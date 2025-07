Miguel Moreno Tripp: El (ex) escándalo LIBOR

De acuerdo con una nota técnica de Harvard, la LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) “… era la tasa de interés que los bancos ingleses se cobraban entre sí por préstamos a corto plazo […] se calculaba para 10 monedas y 15 períodos [desde un día …] se suponía que quien emitía la cotización debía hacerla de buena fe […] justo antes de las 11:00 a.m.

GMT y se mandaban a la Asociación de Banqueros Británicos (BBA) quienes calculaban el promedio eliminando los outliers.

Para la LIBOR denominada en USD, se eliminaban las cuatro cotizaciones superiores e inferiores y se promediaron las ocho intermedias.

Los orígenes de la LIBOR informalmente vienen desde 1960 [formalmente nació el 1 de enero de 1986] Las regulaciones establecían que los únicos factores a considerar al presentar una tasa deberían ser los relacionados con el costo de pedir prestados fondos no garantizados […] En 2012 se estimaba que USD$ 350 billones del nocional de swaps y USD$10 billones de préstamos estaban indexados a alguna LIBOR". Al viernes, las reservas de México son de USD$ 242 billones.

De acuerdo con un artículo del WSJ del 2015, “El exoperador Tom Hayes fue sentenciado a 14 años de prisión después de que un jurado de Londres lo declarara culpable de manipular la LIBOR.

El veredicto unánime, seguido aproximadamente una hora después por la sentencia de 14 años de prisión emitida por el juez, es una de las sentencias más duras impuestas contra un banquero desde la crisis [del 2008]. Si bien varios bancos se han declarado culpables de manipular la LIBOR, ésta fue la primera condena penal de un individuo […]

Hayes, un matemático levemente autista cuya personalidad le valió el apodo de “Rain Man”, fue acusado por fiscales británicos de conspirar con otros operadores para manipular la LIBOR […]”

Como dicen en las redes, tres doritos después … El WSJ publicó el miércoles pasado que “Tom Hayes, el rostro del escándalo de la LIBOR, ganó una apelación para limpiar su nombre, echando para atrás uno de los casos de más alto perfil que surgieron de la crisis financiera mundial.

El fallo de la Suprema Corte del miércoles determinó que se podría esperar que un banco presentara la tasa más barata posible, pero que un rango de tasas podría responder legítimamente para cotizar la LIBOR [por lo que] estaba mal que el Juez en el juicio de Hayes le dijera al jurado que un banco no podía considerar sus intereses comerciales y aun así presentar una tasa genuina.

Por lo tanto, la condena de Hayes debe ser anulada, dijo el tribunal [Hayes pasó 5 años en la cárcel y perdió una apelación apenas el año pasado]

La Oficina de Fraudes Graves (SIC) del Reino Unido, dijo que había analizado esta resolución y determinó que no sería de interés público buscar un nuevo juicio […]

Hayes consideró que el juez en su primer juicio tomó una decisión sobre su culpabilidad mucho antes que el jurado analizara y decidiera”.

La SOFR y la TIIE de fondeo, basadas en operaciones efectivamente llevadas a cabo y colateralizadas solucionarían la manipulación (esperemos).

