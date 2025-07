Miguel Moreno Tripp: Empleo (… o falta de)

Con información de Banco Base y a su vez con datos del IMSS, se pone el dedo en la llaga. ¨[…] al cierre de junio se cuenta con un registro de 22,325,666 puestos de trabajo […] es el resultado de una pérdida de 46,378 empleos formales respecto al mes anterior, equivalentes a una reducción de 0.21%.

Además, junio marcó el tercer mes consecutivo de una reducción en el número de puestos de trabajo registrados, algo no visto desde […] marzo-julio del 2020, cuando se perdieron empleos por cinco meses consecutivos a causa de la pandemia.

En estos tres meses (abril-junio 2025), la pérdida de empleos formales asciende a 139,444, o una caída de 0.62% respecto al nivel de marzo”.

Sin contar la pandemia, “[…] no se observaban tasas anual negativas en el registro de empleo formal privado desde diciembre del 2009, cuando la economía pasaba por la Gran Recesión”. Hay que hacer énfasis en que la Gran Recesión fue a nivel mundial.

En contraste, de acuerdo con el U.S. Bureau of Labor Statistics, “El empleo total medido por la nómina no agrícola aumentó en 147,000 empleos en junio, y la tasa de desempleo cambió poco de un 4.1%, informó hoy el U.S. Bureau of Labor Statistics. Se produjeron aumentos de empleo en el gobierno estatal y en la atención médica. El gobierno federal siguió perdiendo empleos.” En Los Estados Unidos se crearon en un mes, más empleos de los que se perdieron en México en tres meses.

Eso fue el empleo, veamos qué pasó con los empleadores. Continuando con información de Banco Base, “En cuanto al registro patronal, el IMSS reportó un total de 1,041,636 patrones en junio, representando una caída de 756 patrones respecto al mes anterior, y una caída de 30,616 patrones respecto a junio del año pasado.

En términos porcentuales, esto equivale a una caída anual de 2.86%, la mayor desde que se tiene registro. Además, el total de patrones lleva en disminución 14 meses consecutivos, algo nunca antes visto, ya que la racha más larga ha sido de 4 meses (noviembre 2008 a febrero 2009)”.

Recordemos que el consumo representa un 70% del PIB. Más consumo -sin caer en consumismo- genera crecimiento económico: entra la masa salarial.

“Al multiplicar el número total de trabajadores por el salario base de cotización promedio real, se obtiene una medida de la masa salarial real. Esto es una buena aproximación del monto total de los ingresos laborales que reciben los trabajadores formales en México, y es útil para analizar el poder adquisitivo de los trabajadores, el dinamismo del mercado laboral y su impacto sobre el consumo.

En junio, con un crecimiento anual de solo 0.03% en los puestos de trabajo, y un incremento de 2.86% en el salario real, la masa salarial real registró un crecimiento de 2.89%. Esta es la menor tasa desde abril del 2021 […]”.

Verdades de Perogrullo: Los países que desprecian la creación de trabajo son los exportadores de migrantes. Si no hay empleadores… no hay empleo.

A los gobernantes actuales no es que parezca que las bases de la economía estén escritas en esperanto, es que odian a quienes con su trabajo generan riqueza para sí mismos y al mismo tiempo para los trabajadores y para la sociedad en general.

Ps. Esta es la “austeridad” de la izquierda. Muy ad-hoc el platillo: caviar IMPERIAL (apenas suficiente para Zares y Zarinas) de $9,900 pesos y botella de !$60,000 pesos! Lo bueno es que el pueblo está !feliz! !feliz! !feliz! con migajas de 100 pesotes al día.