Miguel Moreno Tripp: Decisiones críticas

Esta semana se llevó a cabo el exitoso Foro Internacional IMEF 2024: Decisiones Críticas. El Nearshoring está en el centro de la agenda por obvias razones: empleo. Hay esperanza, pero también desesperación de que no se avance más para no perder esta oportunidad única.

El balde de agua fría vino al ver (¿constatar?) el cómo el narco se ha apoderado del país, aunque está la posibilidad de hacer frente uniendo fuerzas México y Estados Unidos. No creo que haya de otra … si es que se quiera resolver el tema (puede ser que no).

El tema más candente -el que debería prender alarmas a todos- fue Debilitando la calidad crediticia de México por Víctor Manuel Herrera, Presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos de IMEF y ex Director General de Standard & Poor’s México.

En otras columnas hemos comentado el concepto de ángeles caídos. Se refiere a cuando una emisora pasa de grado de inversión a no grado de inversión. A las emisoras que no son grado de inversión se les conoce, a escoger, como bonos de alto rendimiento o, si no tiene tanta aprehensión en llamar las cosas por su nombre, bonos chatarra.

Recordemos que las escalas de calificación se llevan a cabo bajo analizando la capacidad de repago de un emisor. El grado de inversión son bonos calificados como AAA, AA, A o BBB. Excepto AAA, las demás calificaciones tienen, a su vez, el calificador de + o -, por ejemplo, hay BBB +, BBB y BBB -. México estaba todavía en BBB (asumiendo disciplina fiscal).

Los bonos chatarra van de BB hasta D que ya están en default (no pagaron lo que más importa, el principal). PEMEX es un ángel caído, porque era grado de inversión y ya no lo es.

La calificación es como la temperatura: refleja si alguien esta saludable -o no-. Se llega a caer en el ridículo cuando se atacan a las calificadoras y no se reconoce la enfermedad. Es como si se atacara al Doctor, al laboratorio, a la enfermera … menos a los errores que se cometieron para haber caído en una enfermedad prevenible.

Lo crítico -parafraseando el título del foro- es que, en esa plática, ya no se refería a PEMEX, sino a México: se puede llegar a perder el grado de inversión que tanto trabajo costó en llegar a él (y mantenerlo), por el boquete que se abrió este año en el presupuesto del país. No fue solo en el IMEF, la Dra. Siller, en otro foro, comentó que el dólar se pudiera ir hasta 20 pesos por dólar a consecuencia de la pérdida de grado de inversión.

Habrá quien por ignorancia o por cuestiones ideológicas, piense que “no sea tan malo”, que son exageraciones, que son los especuladores de Wall Street. Quien mueve el pandero en los mercados financieros no son los ultra-ricos, somos We the people a través de las AFORES (mexicanas y del mundo). Por cuidar nuestro dinero no pueden invertir en bonos chatarra.

Ps 1. NO SE VALE. Todo lo que México tuvo que pasar para llegar a tener democracia y ¿ahora no vota la gente? Es IRRESPONSABLE. Resulta que los que menos votan son los estados del norte, la clase media y los jóvenes. ¿Qué les pasa? A VOTAR

Ps 2. Un mero trámite: Ese es el valor que le dan las izquierdas a la democracia. Estamos sobre aviso.

Ps 3. Dictadura en ciernes. Hasta el color de la vestimenta de los ciudadanos, que es a quien se debe el INE, no les parece. Gano el plan C.