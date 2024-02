Miguel Moreno Tripp: Códigos de monedas

El tema del tipo de cambio es lo de hoy, pero no muchas personas saben que la nomenclatura de los códigos de tipo de cambio esta normada por la ISO 4217 Currency Codes emitida por la International Standards Organization (ISO) que nació en 1946 y que seguramente en la empresa en la que Ud. labora cumple con más de algunas.

El código alfabético de la norma ISO 4217 se basa a su vez en la ISO 3166, que indica los códigos de los nombres de los países. Se forma con las dos primeras letras -las mismas que el código del nombre del país- y, “cuando es posible”, la tercera letra corresponde a la primera letra del nombre de la moneda. Hay algo así como 268 diferentes códigos de monedas, aunque se incluyen varios tipos de monedas para un solo país. Hasta la Antártica está incluida en la lista, pero no tiene una moneda.

Se pone como ejemplo el dólar americano que será USD: US (o Estados Unidos) que proviene del código de país (ISO 3166) y la D de dólar. También se ejemplifica con el franco suizo que está representado por CHF: CH es el código de Suiza en el código ISO 3166 y F de franco. Sin embargo, no menciona de donde viene la CH: Confederación Helvética.

La norma aclara que “no define los nombres de los países, ya que esta información procede de fuentes de las Naciones Unidas (Terminology Bulletin Country Names and the Country and Regional Codes for Statistical Use) empleadas por la ONU”.

El código para México es MXN: MX de México más la N, -adivinó Ud.- de Nuevos pesos. Aprovechando, el año pasado se cumplieron 30 años del nuevo peso y el blog de BANXICO nos recuerda una frase: “Nuevo peso, más práctico y más sencillo” y nos dice que “… Ése fue el slogan de la campaña publicitaria utilizada para explicar a la población la introducción de la nueva unidad del sistema monetario: el “nuevo peso”, que entró en vigor el 1 de enero de 1993″, por medio del “DECRETO por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos” del 22 de junio de 1992. El Artículo 1º indica que: “Se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos equivalente a mil pesos actuales”. México aparece dos veces por que está la MXV que corresponde a las UDIS.

El dólar americano es la moneda de 19 países, incluidos por supuesto a los Estados Unidos, pero también para dicho país está el dólar next day. Destacan Ecuador, El Salvador, Panamá y el resto son islas que, con el debido respeto, sus economías no son nada grandes.

Al utilizar una moneda extranjera en vez de la propia se pierde el señoreaje, por el que aceptamos que un billete diga que vale MXN 1,000 cuando el costo de imprimirlo es mucho menor. Al final del día, las economías acaban dolarizándose por la causa incausada que es la inflación desbocada … y malos gobiernos. Como bien dice Jorge Alegría: “No es un problema de tipo de cambio sino de cambio de tipo”.

