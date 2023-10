Miguel Moreno Tripp: Grandes Contribuyentes

Causó asombro el que el narcotráfico sea el quinto mayor empleador en México. Desafortunadamente, no causa asombro ni el empleo ni los impuestos que generan las empresas establecidas.

Héctor García, próximo CEO de Crowe México y especialista en temas fiscales, nos hizo el favor de comentar sobre este tema:

“Imagínate al sistema impositivo como un gran rompecabezas, donde cada pieza es un contribuyente. Pues bien, los grandes contribuyentes serían esas piezas centrales y más grandes que sostienen gran parte del diseño. Son, en esencia, las empresas y una que otra persona que aportan sumas significativas al erario nacional debido a sus altos niveles de ingreso o facturación.

La clasificación como “gran contribuyente” en México está determinada por criterios establecidos en Ley del ISR, el Código Fiscal de la Federación y el Reglamento del Servicio de Administración Tributaria. Actualmente, el padrón de Grandes Contribuyentes asciende a 11,909 empresas y representan el 0.02% del total. Según la legislación vigente, los criterios establecidos para ser designados como “grandes contribuyentes”, son: tener ingresos anuales superiores a un MXN$ 1,500 millones, además de considerar el valor de su patrimonio, la cantidad de impuestos pagados y otros factores económicos relevantes.

Al primer trimestre de 2023, la aportación del segmento de Grandes Contribuyentes a la recaudación ascendió a MXN$ 549,613 millones, lo que representó 48% de los ingresos tributarios totales.

Es importante señalar que los Grandes Contribuyentes captan el IVA de los bienes y servicios gravados que venden, el cual es pagado por los consumidores, para posteriormente enterarlo al SAT. Son contribuciones federales. Las contribuciones estatales (como el impuesto sobre nóminas o cualquier otro impuesto estatal, no están incluidas en este alcance).

El “misterio” de no pedir Factura en los OXXO’s: En términos de recaudación (asumiendo que las empresas tienen sus sistemas en regla) es irrelevante si solicitas o no factura. Difícilmente un gran contribuyente dejará de reportar sus ingresos derivados de las operaciones en donde su cliente no solicita la factura.

Es prácticamente imposible. Por supuesto que, si el gasto que haces en el OXXO califica como deducible para el adquirente de esos bienes, será indispensable que se requiera el CFDI pero insisto, esto no cambiará en nada los reportes fiscales que realice OXXO.

Al hablar de gigantes como FEMSA o BIMBO, que tienen presencia global, nos adentramos en el intrigante mundo del BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios).

Es como si estas empresas jugaran un partido de ajedrez en múltiples tableros internacionales. BEPS busca que las empresas paguen impuestos donde realmente generan valor, evitando la elusión fiscal.

Así, México, como parte de la iniciativa global, busca que estas empresas hagan sus contribuciones de manera justa y para estos efectos ha venido incorporando reglas que impiden aprovecharse de jurisdicciones en donde las tasas de impuestos sean muy bajas.

Al mirar el horizonte, podemos esperar un escenario donde la tecnología y la digitalización jueguen un papel protagonista.

El SAT ha venido fortaleciendo sus herramientas de análisis y seguimiento, asegurando que los grandes contribuyentes continúen siendo esos pilares sólidos del sistema. Además, en un mundo cada vez más globalizado, los esfuerzos internacionales como BEPS seguirán siendo cruciales para garantizar una justa recaudación”.

Muy ilustrativo: prácticamente la mitad del ingreso de políticos y sus partidos proviene de las grandes empresas … y las combaten.

Ps. Se decía que había 5 poderes: Ejecutivo, legislativo y Judicial, sumándose la prensa y la burocracia. Ahora, por colusión, para asegurar votos o porque es muy distinto hacer TikToks a gobernar, el crimen organizado escala posiciones de poder, desde Monterrey hasta la frontera sur.