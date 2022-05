Miguel Moreno Tripp: CAPEX

Unos lo conocemos como CAPEX -capital expenditures- o inversiones de capital, por ejemplo en contextos de valuación de empresas. Otros más, una vez que ha sido adquirido por una empresa, registran el monto original de la inversión (MOI) y posteriormente lo deprecian de acuerdo a la Ley del impuesto sobre la renta, aunque se pudieran considerar otros plazos de depreciación tomando en cuenta la vida económica del activo. Si sumamos todas las inversiones de capital que hicieron las empresas en un país entonces tenemos la inversión fija bruta y es un tema crucial para el crecimiento económico.

De acuerdo con el INEGI: “La formación bruta de capital fijo se mide por el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos … que pueden ser tangibles e intangibles … y que se utilizan repetida o continuamente en otros procesos de producción, durante más de un año.”

Esta medida se apega a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas, emitidos en el 2014, “… a los cuales México se ha adherido, formando parte de los 48 países que promovieron la adopción de dichos Principios”.

Se desglosa en Construcción, en sus modalidades Residencial y No residencial y Maquinaria y equipo, distinguiendo entre nacional e importada.

El crecimiento a febrero de 2022, fue de 1.5% en términos anuales pero -3.5% en términos mensuales pero, de los últimos 43 meses (midiendo el crecimiento anual), 28 han sido negativos. Ciertamente hubo un incremento máximo en términos anuales de 45.4% en mayo de 2021, por un efecto rebote, pero un decremento máximo de 36.9%.

Además, la coyuntura para invertir, mostrada en la encuesta mensual de Banxico presenta niveles desalentadores. No es solamente la inversión que no se lleva a cabo en este momento sino que se estanca el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Y aún así no sería suficiente.

De acuerdo con el CFA, “… la implicación … de que una acumulación de capital más rápida, es decir, tasas de inversión más altas, no puede resultar en una tasa de crecimiento per cápita permanentemente más alta es algo decepcionante.” Esto es lo que se conoce como una condición sine qua non -sin la cual no-: además de la inversión por sí misma se necesita otra condición a cumplir pero, de no tener inversiones de capital, la economía irremediablemente estará condenada al estancamiento en el corto y mediano plazo.

Los modelos conocidos como teoría del crecimiento endógeno, nos indican cual es esa “receta secreta” del crecimiento económico, no solo a nivel agregado de la economía sino también del PIB per cápita: se debe considerar al capital humano (preparación) y a los gastos en Investigación y Desarrollo (I+D) como factores de producción, tanto como al capital y al trabajo.

Continuando con el CFA: “… el gasto en I+D y capital humano … de las empresas privadas pudiera ser bajo… Este sería un ejemplo de una falla del mercado en la que las empresas privadas no invirtieran lo suficiente. En este caso … la intervención gubernamental mediante gasto público directo en I+D o bien proporcionando apoyos fiscales [seria crucial] … ya que los mayores niveles de gasto en capital humano se traducen en crecimiento económico acelerado incluso a largo plazo. [Por este motivo] los países desarrollados pueden seguir creciendo tan rápido o más rápido que los países en desarrollo…y no hay razón para esperar convergencia”. Esto es, los países pobres se irán haciendo mas pobres en el mediano y largo plazo. Baste ver algunos de los ejemplos de los países visitados en esta gira presidencial.