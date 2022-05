Marco A. Pérez: Pemex, conciliando sus utilidades “contables” con su déficit financiero presupuestal

Los encabezados de las notas financieras de este lunes pasado, daban cuenta de que habían regresado las “utilidades” a Pemex en el primer trimestre de este año, alcanzando los $122.5 miles de millones de pesos, y los atribuían, principalmente al mayor precio del petróleo, con lo que se rompía un racha de

Sin embargo, revisando el detalle de los diferentes conceptos que permitieron este cambio en resultados, se tiene que de esos $122.5 mmp que se reportan de utilidad contable, la mayor parte de este resultado favorable, concretamente el 57 por ciento, ($78 mmp) provienen de “Ganancia Cambiaria” por menor tipo de cambio, que reduce los pasivos en moneda extranjera, y no representan flujo de efectivo.

Adicionalmente, Pemex recibió apoyos y transferencias presupuestales, provenientes del Gobierno Federal, por un total de $102.7 mmp, durante los primeros tres meses del año, de los cuales, $45.4 mmp se aplicaron a pagos de pasivos para reducir su deuda, transferencias que Pemex registra como INGRESOS PROPIOS, dentro del rubro de “otros ingresos”, y que es conveniente identificar y no confundirlos con los ingresos propios provenientes de “ventas de bienes y servicios”.

De esta manera, más de la totalidad de la utilidad contable reportada a la Bolsa Mexicana de Valores, se explica por factores externos ajenos a la operación de la empresa, que no se asocian a mejores resultados operativos.

Pasando ahora a analizar los resultados financieros presupuestales que reporta la Secretaría de Hacienda en sus informes al Congreso, llama la atención que el Balance Financiero de Pemex se reporta negativo para el primer trimestre del año, en menos $30.7 mmp, a pesar de que en este resultado se incluyen como ingresos “propios” los $102.7 mmp transferidos en los primeros tres meses del año.

Es decir, excluyendo estos “apoyos financieros” del Gobierno Federal a Pemex, su Balance Financiero es negativo en $133.4 mmp durante el primer trimestre del año, cifra ligeramente inferior al déficit financiero reportado durante el primer trimestre del año pasado, el cual ascendió a $159.2 mmp, excluyendo los apoyos financieros por $70.1 mmp canalizados a Pemex durante el primer trimestre del año pasado.

Como lo he señalado en notas anteriores, las cifras de ingreso propio de Pemex que reporta la Secretaría de Hacienda en sus Informes al Congreso, incluyen una metodología muy diferente que las hace prácticamente inútiles, ya que ni siquiera sirven para controlar y verificar el cumplimiento del techo financiero de Pemex.

Además, transgreden las disposiciones que en esta materia dicta la Ley de Contabilidad Gubernamental, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues omiten reportar como “gasto” todas las adquisiciones que hace esta paraestatal de mercancía para “reventa”, gasto que NO está aprobado ni autorizado por el Congreso, y proceden a restar estas cantidades de los ingresos propios, por lo que además, “rasuran” los registros de ingresos propios.

Es incomprensible que en la SHCP no hay disposición a corregir estos registros de Pemex, ya que ni sirven para controlar el apego al techo financiero, y solo introducen confusión al análisis.

Finalmente, llama mucho la atención que de manera deliberada, se “amarra” el gasto de Pemex en este primer trimestre del año, y reporta un sub ejercicio de $67.6 mmp que gracias a esto, el gasto neto total no acusa un mayor crecimiento al reportado, y solo excede lo presupuestado en $3.1 mmp.

Va a ser interesante observar si estos sub ejercicios en el gasto de Pemex, principalmente asociados a la construcción de la nueva refinería, se van a sub sanar, o ya no se van a ejercer, toda vez que el gasto que reporta la Secretaría de Energía ha excedido de manera importante su gasto programado, en más de $33.8 mmp recursos que Pemex tiene en disponibilidades financieras.

Este sub ejercicio en el gasto de Pemex también ayuda a que el sobregiro en el gasto social que casi alcanza los $40 mmp, tampoco presione al déficit público.