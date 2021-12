José Emilio Caballero: ¿Y tu nieve, de qué la quieres?

Un amigo se fue a vivir hace unas semanas a Texas y al momento de contratar servicios básicos como agua, gas, internet y energía se topa con que tiene que elegir entre diferentes planes de servicio. Esto es común para el caso de internet en el cual hay opciones de mayor consumo en datos o ancho de banda. ¿Pero cómo escoger el plan adecuado para el servicio de electricidad? A diferencia de México, en Estados Unidos se puede elegir al proveedor de electricidad y estos ofrecen una variedad de planes o tarifas.

Este amigo se confundió entre tantos planes y me buscó para asesoría. Uno de los planes más atractivos es el “Free Nights” donde toda la energía consumida entre 8:00 pm y 5:00 am es gratis. Y así como ese, hay más opciones como una con precio fijo por kWh sin importar el volumen, otro que da reembolso por alto consumo, otro para apoyar la energía solar; por mencionar algunas alternativas.

“There’s no free lunch”, cada uno tiene diferentes precios y sus pros y contras. Y es por esto que mi amigo siguió la recomendación de elegir el plan “Flex Forward”, que con una buena tarifa te da la libertad de cambiar de plan cuando sea y no amarrarte a doce meses como los otros. Así podrá conocer el consumo real en los próximos meses y, con base a esto, poder decidir cuál es la mejor opción de acuerdo a sus necesidades particulares.

Ahora, en casi todo Texas se puede elegir el proveedor de electricidad, gracias a que su legislatura aprobó la ley de desregulación en 1999. Los consumidores finales pueden obtener mejores ofertas en el mercado con planes a la medida que los proveedores ofrecen para competir entre ellos. Se puede pensar que en México no se ofrecen este tipo de planes porque el segmento de distribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos, sigue siendo un monopolio y no hay intención de mejorar la oferta; pero debería de ser todo lo contrario.

Los planes disponibles en EUA de dar la energía gratis en las noches y fines de semana son el resultado de varios intentos por cambiar el consumo de energía. Es la opción simple y sencilla que puede entender el consumidor final. Esta oferta comenzó de manera diferente, con más detalle de los horarios en los que la energía podría ser gratis o más barata. Y es que el origen y razón de ser de estos planes es poder cambiar o nivelar el patrón de consumo de energía de los consumidores, de las horas pico a las horas en donde se consume menos, y así tener un ganar-ganar entre proveedor y consumidor.

En México, hay solo una tarifa que cobra el kWh a diferente precio por horario de uso. Esta es la tarifa GDMTH (Gran Demanda Media Tensión Horaria) que aplica a empresas con demanda mayor a 100 KW o residencias con transformador. La energía tiene el precio más bajo en las noches (de 12:00 am a 6:00 am), en domingos y en días festivos. Y tiene el precio más alto en periodo “punta” (de 6:00 pm a 10:00 pm en invierno y de 6:00 pm a 8:00 pm en verano). Pueden ser contadas las empresas con esta tarifa que les convenga operar en noches, domingos y días festivos para aprovechar el bajo precio de energía. En pocas palabras, esta tarifa no motiva a un cambio en el patrón de consumo.

¿Por qué no le aprendemos al país vecino y tratamos de balancear el consumo energético nacional ofreciendo bajos precios de energía cuando más conviene? Está comprobado que esto funciona y puede reducir el estrés que recibe la red eléctrica en periodos de alto consumo. Es bien sabido que urge que se invierta en las líneas de transmisión eléctrica, pues el sistema eléctrico se encuentra congestionado. Si no se tiene capital para invertir, lo mínimo que se debería buscar es balancear la carga a nivel nacional.

Hace unas semanas, el director de la CFE, Manuel Bartlett, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados mencionó que, de aprobarse la contrarreforma, se tomaría la medida de establecer una tarifa única en el País. De entrada, las tarifas las define la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y no la CFE. Cualquier diputado que comprende conceptos básicos de precios de energía, al escuchar esto habrá pensado: “¿Y tu nieve, de qué la quieres?” Pero bueno, una propuesta de la iniciativa de contrarreforma es desaparecer la CRE y que el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) pase a ser parte de la CFE. ¿Será que ya se descubrió la fórmula mágica para poder tener una misma tarifa a nivel nacional y que ésta promueva un balance en la red eléctrica, cobre precios correctamente y rescate las finanzas de la CFE? ¡Si es así, pues a mí denme la nieve de limón!