Hiram Peón: No dejemos de soñar

Está a punto de terminar el año 2021. Un año muy difícil y doloroso para muchas familias. No solo en Nuevo León, sino en muchas ciudades de nuestro México.

Todos perdimos familiares: primos, sobrinos, ahijados, hermanos, padres e hijos. El Covid-19 colaboró con más de 4 millones de contagios y más de 300 mil muertos durante la pandemia.

Pero no fue lo único que pasó. Como consecuencia del paro económico, en el país se perdieron millones de empleos que apenas se van recuperando.

Todos aprendimos muchas lecciones, pero yo creo que la principal de todas, fue darnos cuenta que nadie tiene la vida segura, ni el trabajo seguro, ni el ingreso seguro.

En suma, nada está seguro en nuestra vida. Y al mismo tiempo, todo depende del cuidado que tengamos para transitar por esta etapa difícil del país.

Todo cambio. Salvo que usted viva en la inconciencia, se habrá dado cuenta que su salud depende de cómo cuide su relación más cercana. Ya sea familiar o de trabajo.

Otra lección que aprendimos es, hasta cierto punto, circunstancial. Estamos transitando por el peor gobierno de la historia de México. Y el aprendizaje nos salió muy caro. Lo que tendremos que invertir para revertir todas estas medidas insensatas y caprichosas.

La frase más popular ahora es: “estábamos mejor, cuando estábamos peor”. Aunque nadie quiere a los partidos hegemónicos de regreso al poder.

Muchos llegaron a pensar, en el pasado, que el gobierno de Luis Echeverría fue el peor que hemos vivido. Ahora esos mismos piensan que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es lo peor que nos pudo pasar. Es un gobierno deficiente, muy popular, pero deficiente para enfrentar y resolver los problemas, que muchos piensan que él mismo provoca. Y todavía lo tenemos que sufrir tres años más.

Creo que en Nuevo León no lo hicimos tan mal.

No se trata de olvidar el latrocinio del ex-gobernador. Debe pagar con cárcel por todos sus delitos. El problema es que estamos igual de emproblemados con la fiscalía y los ministerios públicos que tenemos. No van a encontrar pruebas de nada y por lo tanto no se le fincará ninguna responsabilidad, civil o penal, por el mal manejo de su gobierno y de los abusos de sus parientes.

Ojalá me equivoque.

Pero sigo pensando que en Nuevo León, gracias al trabajo de las instituciones que hemos creado tenemos cierta certidumbre en lo económico y por ende seguiremos teniendo la inversión privada y pública que mantenga en funcionamiento el aparato productivo y tecnológico.

La tarde del miércoles pasado, entré a un OXXO, al que siempre voy a comprar un café y el cajero, que ya me conoce me saludó y me comento que no me vio la semana pasada (solo voy los miércoles) y le comente que estuve ocupado en otras cosas.

Pero eso me dio pie para preguntarle: “y tú, como te sientes trabajando para OXXO”. Su respuesta me descolocó y quiero citarlo lo más fiel posible: “Me porté un poco rebelde, pero aprendí mi lección. Ahora acepto de buena gana el salario y me esfuerzo lo más que puedo”.

Ya ven que luego dicen que uno se queda con -que la mente solo escucha- lo que le resuena en su interior. A mí solo me resonó “aprendí la lección” y me fui caminando pensando en esa frase.

Que lección aprendí yo en este año. Que lección aprendió Nuevo León en este año.

Créanme que esto me movió, y me regrese al OXXO y le dije a este “hombre sabio”.

- Está bien, aprendiste la lección, pero no te conformes. Si tienes un sueño lucha por él. Que hayas aprendido la lección no te hace menos valioso ni menos capaz. Sigue luchando por lo que quieres.

Y eso es lo que tenemos que hacer en Nuevo León. Entender cuál fue la lección que aprendimos. Y no dejar de soñar, no dejar de luchar por lo que queremos. Feliz año 2022.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM

