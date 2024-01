Guillermo Godínez: ¿Rentar o vender mi casa?

A veces nos encontramos en la disyuntiva si debemos de vender o rentar la propiedad que poseemos. Y la verdad es que puede resultar difícil tomar la decisión.

Platicando con los expertos de Grupo Inmobiliario Edmon, en particular con su director Eduardo Cervantes, sobre esta situación patrimonial y que es un experto en el tema me explicó las variantes que se deben de considerar: Una de las ventajas de tener un patrimonio inmobiliario es la liquidez que en determinado momento nos puede aportar. La respuesta a la pregunta ¿Qué me conviene más? dependerá de las necesidades especificas del propietario, por lo que es importante tener en cuenta algunos aspectos que te ayudarán a tomar una mejor decisión cuando se llegue el momento.

Una de ellas es la motivación y es que si estás indeciso entre rentar o vender, ya sea una casa, departamento, local comercial etc… pregúntate que te impulsaría a tomar un camino u otro. Considera las ventajas y desventajas. Lo mejor es que pidas asesoria un profesional inmobiliario como la gente de Edmon!

Por ejemplo si lo que te motiva a vender es una emergencia económica fuerte, es decir cubrir los gastos hospitalarios de alguna enfermedad de un familiar por ejemplo, pero no estás seguro de querer desprenderte de la propiedad, hay opciones financieras que te permititán tener la liquidez de la venta de un inmueble como un crédito hipotecario de liquidez u otras que te darán la posibilidad de recomprar el inmueble que vendiste en un tiempo determinado con un sobrecosto. Hoy en día le llaman “sale lease back”.

El segundo punto a considerar es el mercado. Ten en cuenta que hay ciertas zonas de la Ciudad donde la oferta de inmuebles en venta es escasa, situación que genera un gran deficit de vivienda en renta, por lo que decidir rentar en estos casos puede ser un buen negocio, que te permitirá tener un flujo mensual, ya que volver a hacerse de una propiedad similar seria complicado.

Por último está el factor del riesgo. Mark Zuckenberg en una de sus frases mas famosas dijo: “El mayor riesgo es no correr ningún riesgo”. Muchas personas entre la indesición entre vender o rentar dejan por años inmuebles en el abandono, corriendo mayores riesgos (invasiones o despojo) . Sin lugar a dudas vender o rentar implica tambien un riesgo, por lo que deberás poner en perspectiva cuales son tus principales necesidades entre una eleccin u otra.

¡Nos vemos hasta la próxima!