Guillermo Godínez: Tu aval en una sencilla aplicación

Hace unos días una amiga me comentaba lo “tormentoso” y complicado que le estaba resultando el proceso para rentar sus nuevas oficinas, ya que el rentero les estaba pidiendo hasta las escrituras de la casa de sus papás para la garantía.

Y es que muchos dueños de los inmuebles siempre se quieren proteger de más ante la posible situación de que no les vayan a pagar la renta.

Muchas personas no tienen forma de dar la garantía de que sí van a cumplir con el pago de la renta y no pueden rentar un bien inmueble. En muchas ocasiones andan pidiéndole el favor a algún familiar o amigo para que sea su aval con la incertidumbre de si lo obtiene o no el favor.

Esta semana me invitaron a la presentación de un nuevo producto que a como suena o fue la presentación viene a resolver esta situación para todas las personas que necesitan rentar un inmueble de una forma muy sencilla y rápida, de hecho tal y como lo escribí en el título de mi editorial es una operación que se hará desde tu celular en una aplicación.

Se trata de NOWO, que viene de las palabrás en inglés “no” “worry” y te ofrecen que adquieras una especie de póliza que le das a tu rentero en calidad de garantía por si te atrasaras en tus pagos de la renta. Esta empresa pertenece al Grupo Financiero Aserta.

En palabras llanas te voy a mencionar cuáles son las características de esta opción:

Que no necesitarás un inmueble para darlo como garantía.

Ellos se encargarán de hacer un análisis de los futuros inquilinos en minutos.

En caso de aplicar la “póliza” de NOWO recibes la renta el cien por ciento, sin deducciones o coaseguros.

Según lo que entendí esto funcina así… Después de que se haya vencido la fecha de que te pagan la renta y no lo hayan hecho tú como arrendador solicitas tu pago a NOWO y cinco días después te paga esta empresa.

Sólo tienes que descargar la aplicación en tu celular y llenas el proceso de contratación y pones todos los datos que te van pidiendo que son: los datos del inquilino; los datos del inmueble a rentar; los datos del propietario y los datos biometricos del arrendatario.

Tienes un plazo hasta de 60 días para reportar el inpago de tu bien inmueble. Los contratos se pueden hacer por 6, 12, 18 y hasta 24 meses y también aceptan a extranjeros como arrendatarios.

Y bueno la pregunta que todos se estarán haciendo es y cuánto cuesta esta maravilla! El costo va del 2.5 al 4.6 del valor total del contrato de renta, o sea si la renta será de 10 mil Pesos y es de un año el contrato es de 120 mil y te cobran, por ejemplo un 3 por ciento que vendrían siendo 3 mil 600 Pesos por la póliza de NOWO.

Según la situación, el inmueble y el plazo es como ellos tasan el porcentaje que te corresponderá pagar por este servicio.

Esta nueva poliza es una gran solición para los brokers y agencias inmobiliarias porque en cuestión de minutos pueden cerrar operaciones del alquiler de muchos inmuebles.

Todo está cambiando y avanzando vertiginosamente en estos tiempos y cada vez mas se agilizan los procesos en los bienes raíces.

Nos vemos hasta la próxima!