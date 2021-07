Guillermo Godínez: La península de Yucatán va con todo!

La visión del presidente de Luis Echeverría Alvarez en los años 70, de hacer uno de los principales puntos turísticos de México en Cancún, no sonaba descabellado, pero tan poco se iban a imaginar que 50 años después sería considerado esta región del País como uno de los favoritos a nivel mundial.

En esos días el “hit” era Acapulco que había contado con el presidente Miguel Alemán Valdes. En aquella ocasión el primero en apostarle al proyecto turístico fueron los franceses con el concepto del hotel Club Med, que todavía existe en Cancún.

Hoy en día lo que es Cancún, Tulúm, Playa del Carmen, la Riviera Maya, así como la ciudad de Mérida, tienen una gran demanda por parte de los turistas de cualquier parte del mundo para visitar y comprar un bien inmueble en alguna de las poblaciones bien urbanizadas, y ahí vivir su retiro.

Yo no sabía que actualmente Mérida es considerada la segunda ciudad más segura del continente americano, después de Vancouver, a pesar del grado de violencia que se vive en nuestro País. (fuente)

Hace como unos 6 años conocí Mérida y durante esos días tuve la oportunidad de conocer Puerto Progreso, que de progreso no tenía nada. Existía gracias al puerto estrictamente comercial para recibir productos de todo el mundo, algunas casas antiguas de la gente adinerada de Mérida, ya en mal estado, y algunas palapas acondicionadas para ser restaurantes o bares sin mucho progreso.

Pues resulta que en estos días, me he enterado que la gente de SIMCA Desarrollos, que es actualmente la empresa líder en desarrollos inmobiliarios del sureste del País y la firma regiomontana RS Arquitectos van a desarrollar en Puerto Progreso (por fin habrá progreso, by the way) una marina y club de yates con villa comercial, hotel boutique y beach club, que se llamará Yucaltepén Resort Marina.

Investigando sobre quién es SIMCA, resulta que tienen mas de 17 años de estar haciendo proyectos inmobiliarios de toda índole en la península del sur del País. Construyen y desarrollan proyectos residenciales, industriales, comerciales y B2B.

De hecho, traen proyectos para este y el próximo año que generarán 600 millones de dólares y le ofrecen a sus inversionistas una media de revaloración de los desarrollos de un 30 por ciento, con un ROI del 10 por ciento en promedio. En este tiempo han entregado alrededor de 3 mil unidades habitacionales.

Actualmente Simca tiene más de 20 proyectos, con una oferta muy variada de oportunidades, en la zona de Tulúm, Playa del Carmen, Mérida y Puerto Progreso, además de proyectos en el sector de la industria.

Las zonas turísticas de México son muy atractivas para los estadounidenses, europeos y asiáticos asi como para èlites nacionales.Todo con el fin de tener una segunda vivienda, lo que genera una derrama y alternativas muy importantes para el sector y la sociedad mexicana.

Esta demanda genera un rendimiento garantizado desde el 4 por ciento anual en dólares, que es muy superior a las tasas que pagan los Bancos en Estados Unidos, (que actualmente es del 0.5 por ciento anual) y los rendimientos que no son garantizados, están registrando rendimientos de entre 7 y 12 por ciento anual en dólares.

A como vamos con el movimiento y operaciones inmobiliarias que se han hecho en el País en el último año, se espera que dicho sector vaya a ser el primer generador de riqueza en el País, representando el 15.7 por ciento del PIB Nacional, que normalmente era el segundo después del sector automotor.

Pues bien, ya tienes otra opción para invertir tu dinero y bien puede ser el de algún proyecto inmobiliario en Mérida, Cancún o la Riviera Maya.

Nos vemos hasta la próxima!