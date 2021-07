¿Gas barato o populismo caro?

Es necesario establecer una política pública para atacar la pobreza extrema; el problema y serio, es cómo llevarlo a cabo. Por lo pronto, el presidente lanza otra empresa del Estado y retrocedemos décadas en el manejo económico del país; esto afecta nuestras finanzas personales.

Anunció la creación de “Gas Bienestar” con el fin de que este energético se venda barato en las colonias populares; “No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación; lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas, porque ha aumentado el precio por encima de la inflación”, dijo el ejecutivo

El primer error es prometer algo que está fuera de las posibilidades de un político, pues el precio del gas depende de las cotizaciones internacionales y esa es la principal razón del alza.

Lo anterior, sin quitar los abusos de las compañías que distribuyen gas. Sin embargo, compete a la Cofece regularlas.

Estos esquemas me recuerdan las administraciones de Luis Echeverría y López Portillo con la generación de un sinnúmero de empresas del estado ineficientes y corruptas. Implicó una gran salida de recursos para la federación y fue uno de los “clavos” que provocaron la crisis de 1982.

Es lógico que si el precio internacional del gas se está incrementando hay una “pérdida”. ¿Quién la pagará? ¿De dónde obtendrá el dinero? ¿impuestos, deuda, expansión monetaria? Las tres opciones van directas al bolsillo de las personas.

Desde una diferente perspectiva, si desean mantener un balance fiscal deberá asumirse lo que en economía se llama “trade off”; es decir, se toma una acción, pero se tiene que dejar de hacer otra cosa. Simplemente, vemos como el avance de la infraestructura del país va lento por este tipo de proyectos, lo cual detiene la inversión.

La verdadera intención es electoral, porque busca que la población de escasos recursos asocie el subsidio con el partido presidencial. “Curiosamente” arranca en la Ciudad de México, en donde la imagen ha venido a menos por el derrumbe del metro.

Cae en la tentación de darle la contra al mercado. Fijar precios y crear empresas del estado, ya demostró su ineficiencia, genera distorsiones que tarde o temprano se convierten en escasez, inflación, desempleo y bajo crecimiento.

Eso es lo que les pega a todos los mexicanos.

