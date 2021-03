Lupita Jones será la candidata del PRI, PAN y PRD para la gubernatura de Baja California

Lupita Jones fue presentada este miércoles como precandidata de la alianza VaxBC integrada por PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Baja California. Dijo que aceptó la invitación porque confía en el triunfo de la alianza.

En rueda de prensa, Lupita Jones manifestó que está preparada para el reto y señaló que conoce lo que padece Baja California, “de la falta de oportunidades que hay eso es algo que me ocupa mucho. Hay áreas abandonadas como el valle de Mexicali y muchas cosas me son muy cercanas porque las vivo a través de mi familia”.

Asegura que tiene una visión 360 de lo que pasa en el estado. Se le preguntó por otros candidatos pero señaló que no va a confrontarse con nadie y llamó a construir hacia adelante.

Fue cuestionada por los resultados de administraciones anteriores, sobre todo por los 30 años que gobernó el PAN y señaló que tuvieron aciertos y errores. “Pero de los errores se aprende y yo quiero construir. Lo que me mueve a aceptar esta invitación es que los tres partidos se han puesto de acuerdo en construir en base a sus coincidencias y que mantengan sus diferencias ideológicas”.

Dijo que para ella la política es servir a los demás, “los políticos deberían ser administradores de los recursos y tener la certeza de que lleguen a donde tienen que llegar, el problema es que muchas veces no llegan a donde tienen que llegar y como empresaria eso lo tengo muy claro”.

Sobre los comentarios del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en relación con que esto no es un concurso de belleza, que sería utilizada por su belleza y que de un concurso ganaría la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila, agradeció al primer mandatario estatal que la considere una mujer bella.

“Hace 30 años me consideraron la mujer más bella del universo entonces, gracias por considerar que 30 años después lo conservo. Pero no coincido con esas opiniones y es ahí donde yo he hecho comentarios de que para mi esta decisión no las tomo por cuestiones frívolas y ese tipo de comentarios frivolizan demasiado el papel que representa gobernar a un estado”.

Se dio tiempo para dar una opinión sobre la despenalización del aborto y apuntó que no se puede criminalizar a la mujer por una decisión tan difícil como esa. “Debemos anteponer el respeto a los derechos humanos. Yo me he manifestado a favor de algunos temas que son controvertidos como la legalización de las sociedades de convivencia. En el tema del aborto hay opiniones opuestas en los tres partidos, como madre siempre estaré a favor de la vida y como mujer no me parece que se deba criminalizar a una mujer por tomar una decisión que no es fácil”.

María Guadalupe Jones Garay (Lupita Jones) nació el 6 de septiembre de 1967 en Mexicali, Baja California.

Estudió la primaria en el Instituto Félix de Jesús Rougier, escuela católica. La secundaria en el Instituto Salvatierra. Sus estudios de preparatoria, así como la licenciatura en Administración de empresas y su posgrado en Administración industrial los cursó en Cetys Mexicali, donde siempre fue becada y estuvo en el cuadro de honor en diversas ocasiones.

Es empresaria y autora de cuatro libros, además reina de la Asociación de Charros de Mexicali. Embajadora de Buena Voluntad del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Pro de la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer. Es vocera de la Fundación Ellen West. También es activista en eventos altruistas, promotora del empoderamiento y la primera Miss Universo Mexicana en 1991.

Es directora nacional del Concurso Mexicana Universal. En 1994 formó la empresa Promocertamen, organizadora y creadora del concurso Nuestra Belleza México.

