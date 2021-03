AMLO agradece a los 25 gobernadores que se adhirieron al acuerdo por la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este lunes a los gobernadores que se han unido al acuerdo nacional en favor de la democracia por las elecciones intermedias del próximo 6 de junio.

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal mostró una imagen con el nombre de los gobernadores. Estos son:

Martín Orozco, de Aguascalientes; Jaime Bonilla, de Baja California; Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México; Rutilio Escandón, de Chiapas; Javier Corral, de Chihuahua; Miguel Riquelme, de Coahuila; José Ignacio Peralta, de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango; Alfredo del Mazo, de Estado de México; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Omar Fayad, de Hidalgo; Enrique Alfaro, de Jalisco, y Silvano Aureoles, de Michoacán.

También aceptaron los gobernadores Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Antonio Echevarría, de Nayarit; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Alejandro Murat, de Oaxaca; Miguel Barbosa, de Puebla; Francisco Domínguez, de Querétaro; Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí; Adán Augusto López, de Tabasco; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Marco Mena, de Tlaxcala; Cuitláhuac García, de Veracruz, y Alejandro Tello, de Zacatecas.

Este acuerdo es un exhorto de no intervención por parte de los gobernantes para no apoyar a candidatos de ningún partido, no permitir el uso de presupuesto público con fines electorales y a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de 'cuello blanco' para financiar campañas, entre otras cosas.

"Hay una muy buena respuesta de los gobernadores. Y el propósito es dejar a los ciudadanos que libremente decidan sobre quién debe gobernarlos, representarlos, hay condiciones inmejorables, históricas, para establecer de una vez y para siempre un verdadero sistema democrático", apuntó López Obrador.

López Obrador recordó también que ya hay delitos electorales considerados como graves en la Constitución, por lo que quien lo cometa es castigado con cárcel sin derecho a fianza.

"Debemos actuar como guardianes de la voluntad del pueblo, que no haya ningún fraude, que se termine ya con esa práctica antidemocrática", indicó.

