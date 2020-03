Pensé en retirarme en 2012, me dolía que pensaran que era un ambicioso vulgar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que consideró dejar su carrera política y no presentarse como candidato para cargos políticos después de 2012 porque no quería que la gente pensara que era "un ambicioso vulgar", dijo, pero decidió no hacerlo.

"(Luego de las elecciones de 2012), decían 'que se retire, que se jubile, está enfermo. Ya está chocheando, solamente que sea un ambicioso, que esté enfermo de poder', y hasta pensé, porque me tocaron mi orgullo, pero luchaba por ideales, por mis principios, por llevar a cabo esta transformación", narró el mandatario federal.

Dijo que tiene un borrador en el que escribió: "intenté cambiar el país y no pude, no quiso la gente, quise seguir el ejemplo de Juárez, de Madero, del general Lázaro Cárdenas. Voy a luchar toda mi vida por mis ideales, pero ya no voy a ser candidato a nada".

No obstante, reflexionó al respecto y no lo dio a conocer debido a que consideró que todavía podía "dar un último jalón. Y me quedé" en las elecciones de 2018, comicios en los que resultó ganador.

"Y siento que estamos ayudando al país, estoy sirviendo a México", apuntó López Obrador.