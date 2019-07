Osorio Chong me citó en su oficina para pedirme renuncia y organizó entrevista televisiva: Duarte

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte aseguró este martes que el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong lo citó en su oficina para pedirle su renuncia y pactó la entrevista televisiva donde dio a conocer la separación de su cargo.

Osorio Chong fue señalado por el exgobernador veracruzano como uno de supuestos los negociadores de su entrega a las autoridades en abril de 2017 en Guatemala. Duarte fue extraditado a México en julio de ese mismo año. Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

"El entonces secretario de Gobernación fue el que me citó en su oficina en Bucareli, me pidió que por instrucciones del presidente (Enrique Peña Nieto) que me separara de mi cargo. Estaba a 40 días de concluir mi mandato; estaba preparando mi sexto y último informe que por ley debía rendirlo el 15 de noviembre. Le dije 'déjame presentar mi último informe de Gobierno' y él señaló que debía ser ya", destacó en entrevista para Grupo Fórmula.

Duarte comentó que Osorio Chong pactó la entrevista con Televisa, la cual fue realizada por el periodista Carlos Loret de Mola, el 12 de octubre de 2016.

"Él fue el que organizó la entrevista con Televisa, precisamente en el noticiario de Loret de Mola para que pudiera yo ahí anunciar al día siguiente mi separación del cargo. Él personalmente habló con directivos de la televisora delante de mi y él me organizó que fuera yo al programa de Loret. Tan es así que me reuní esa misma tarde con los directivos de la televisora para ponerme de acuerdo. Me reuní con Loret directamente esa tarde del día anterior a la entrevista", aseguró.

Más temprano, y en el mismo espacio informativo, Osorio Chong negó tanto el que le hubiese pedido su renuncia como su participación en la entrevista referida.

"Lo que sí le dije es que si estaba libre de culpa de las acusaciones, 'si no tienes culpa de los señalamientos de corrupción, pide licencia y enfréntalas'. Él dijo que le faltaba un mes en el cargo (...) Dijo 'está bien'. Después de una plática de dos horas, me comentó que quería hacerlo de la manera correcta, 'quiero dejar clara mi posición'. Yo le señalé que era su decisión. Da la entrevista con Loret, pero yo no tuve nada que ver con esa entrevista. Él dice ' voy a hacer lo correcto mediáticamente", detalló.