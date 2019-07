Mi entrega a las autoridades fue pactada: exgobernador de Veracruz Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte aseguró este martes que su entrega ante las autoridades fue pactada con funcionarios del entonces Gobierno federal.

Duarte fue detenido en abril de 2017, en abril de 2017, en Guatemala, y extraditado a México en julio de ese mismo año. Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

"Sí (pacté mi entrega) a través de mis abogados de aquel entonces. Se hizo una mesa de trabajo entre mi abogado (quien era Marco Antonio del Toro) en la Ciudad de México y donde participaron funcionarios de aquella administración, el Cisen, de Gobernación y de la PGR", afirmó en entrevista para Grupo Fórmula.

Los titulares de esas dependencias en ese momento eran Eugenio Ímaz (Cisen), Miguel Ángel Osorio Chong (Gobernación) y Raúl Cervantes (Procuraduría General de la República).

El pacto, según el exfuncionario, fue a cambio de que no se metiera a su familia en el tema.

"Me entregué a cambio de que dejaran de molestar a mi familia. Yo puedo aguantar lo que sea. Cuando uno entra a la esfera pública, está consciente d ela exposición a la que puedes estar sometido, pero la familia nada tiene que ver. Ni Karime ni mis hijos fueron funcionarios públicos", señaló.

Entre las condiciones de la entrega, explicó Duarte, estaba que esta se realizara antes de junio de 2017, cuando se llevaron a cabo los comicios en el Estado de México.

"Me dijeron 'debes entregarte antes de la elecciones a gobernador del Estado de México' en junio de 2017 y yo me entregué en abril, para que dejar en paz a mi familia y pueda irse a un lugar seguro. Evidentemente fue otro engaño más de la administración, no tenía para dónde hacerme, era sí o sí", puntualizó.

En la entrevista, mencionó que próximamente presentará datos a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su caso, con el fin de que un ministerio público acuda a tomarle su declaración en el sitio donde está recluido.

"Ya está esa pelota en la cancha de la Fiscalía. Estoy dispuesto a aportar elementos que tengan efecto en las investigaciones (...) Confío en la independencia de la FGR y en la transparencia y profesionalismo", comentó.