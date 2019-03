Nunca maquiné nada, asegura Krauze sobre supuesta 'campaña negra' contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El historiador y escritor Enrique Krauze aseguró este lunes que no "maquinó" una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la pasada campaña electoral del 2018.

"Yo nunca maquiné nada. Punto", aseguró en entrevista a Radio Fórmula.

De acuerdo con el libro 'Juntos hicimos historia', escrito por Tatiana Clouthier, quien fungió como coordinadora de campaña de López Obrador, se afirma que detrás de la campaña negra estuvieron además del historiador, empresarios como Agustín Coppel.

“Nada contra López Obrador, que no se haya escrito en mis ensayos y en mis libros desde 2005 para acá; eso no es una maquinación es la expresión de una preocupación y una crítica apolítica perfectamente válida", sostuvo Krauze.

Dijo que sus artículos lo han configurado como un crítico del mandatario y ante ello lo han querido vincular en una conspiración.

Además, señaló que siempre fue crítico del sistema político mexicano desde 1968 y que también criticó de las administraciones de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Krauze también se dijo criminalizado por criticar en sus artículos, ensayos y libros; indicó que en la democracia debe haber pluralidad.

Criticó las reformas constitucionales para impulsar la revocación de mandato y consulta popular que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y son revisadas en el Senado.

Además negó conocer a Ricardo Sevilla, quien a través de un texto publicado en el portal de Carmen Aristegui, afirma que Krauze lo contrató para formar parte de “la trama con la que se intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

"El señor Sevilla, yo nunca lo conocí, nunca lo he visto en mi vida", y agregó que "no intervine en absoluto, ni en la configuración de ese grupo que dice que yo recluté, que yo maquiné. No hay evidencia de eso".

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Enrique Krauze es un buen historiador, que tiene una postura política diferente a la suya, pero que merece “todo nuestro respeto”.

“Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse, nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar, mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

A esto, el editor, crítico, historiador y escritor, Enrique Krauze contestó en un tweet que él también respeta a López Obrador y que su crítica ha sido franca y pública.

"Yo también lo respeto a usted, Señor Presidente @lopezobrador_ . Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades".

El presidente agregó que lo que se busca es que el Estado ya no proteja a escritores. “Es decir que si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien, que no sea el Estado, si los liberales quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien o que los intelectuales conservadores o liberales se financien de ellos mismos”.