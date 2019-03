Esto opina López Obrador de Enrique Krauze, y así contestó el historiador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que Enrique Krauze es un buen historiador, que tiene una postura política diferente a la suya, pero que merece “todo nuestro respeto”.

Esto luego de que se le preguntara sobre una declaración que dio Ricardo Sevilla Gutiérrez, editor, literato y editor, a Aristegui Noticias, en la que señala que presuntamente fue contratado por Enrique Krause para formar parte de “la trama con la que se intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

“Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse, nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar, mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”, dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

A esto, el editor, crítico, historiador y escritor, Enrique Krauze contestó que él también respeta a López Obrador y que su crítica ha sido franca y pública.

"Yo también lo respeto a usted, Señor Presidente @lopezobrador_ . Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades".

El presidente agregó que lo que se busca es que el Estado ya no proteja a escritores. “Es decir que si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien, que no sea el Estado, si los liberales quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien o que los intelectuales conservadores o liberales se financien de ellos mismos”.

Enrique Krauze nació en la Ciudad de México en septiembre de 1947. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Historia por El Colegio de México. Es editor, crítico, historiador y escritor.

Ha recibido premios como el Premio Magda Donato, la Beca Guggenheim, el Premio Comillas de Biografía en España, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X, el Sabio en España. El Gobierno de México lo galardonó con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, entre otras condecoraciones.

En 2012 la Fundación Caballero Bonald le otorgó el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald por su libro Redentores.

En 1992 fundó la editorial Clío y en 1999 Letras Libres. En 1977 comienza a colaborar con Octavio Paz en la revista Vuelta. Ha sido profesor invitado en el St. Anthony’s College de Oxford, en The Wilson Center y Princeton University.

Ha colaborado en medios de habla inglesa como Dissent Magazine, The New Republic, The New York Review of Books y The New York Times.