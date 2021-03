'Morena ha traicionado a las mujeres': Estefanía Veloz informa que renuncia al partido

La activista Estefanía Veloz anunció este lunes su renuncia a la militancia en Morena, señalando que el partido "le ha dado la espalda y ha traicionado a las mujeres".

"Hoy, el partido se ha puesto a favor de las estructuras políticas, sociales y culturales que tanto hemos tratado de combatir para que ninguna persona viva fuera de sus derechos ni por debajo del bienestar. Hoy, Morena le ha dado la espalda y ha traicionado a las mujeres", dijo en un comunicado publicado en sus redes.

Esto derivado de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero a pesar de las acusaciones de violación y acoso sexual que hay en su contra.

"Y es que la candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y acoso sexual por varias mujeres, contradice totalmente la lucha social que le dio origen a Morena en más de un sentido", indicó.

La también abogada dijo que seguirá apoyando a sus compañeras que decidan seguir la lucha el interior del partido, pero consideró que por su parte, el hacerlo sería aplazar una causa en un momento importante y relegarlas a un segundo término.

"Por ello es que hoy prefiero, a través de mi renuncia hacer un llamado de atención y expresar mi solidaridad con todas las víctimas de feminicidio".

Veloz agregó que los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo se han quedado cortos, sin ser brújula de la organización popular que fue impulsada por la esperanza de una sociedad justa y un Gobierno al servicio de la gente.

Dijo que de nada sirve no robar si se obstruye el despojar a las mujeres de su voluntad y libre decisión. También señaló que poco dice no mentir, si no hay explicaciones públicas sobre dudas razonables derivadas de denuncias hechas con nombre, apellido y dando la cara. Además, remarcó que nada significa no traicionar al pueblo si en ese mandato no está implícita una condena enérgica a la violencia de género.

"Pues aún sin prejuzgar, no ha habido hasta hoy un indicio de que las denuncias de tomen con la de seriedad que ameritan, y particularmente aquella que no ha sido anónima".

