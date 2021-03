¿En qué se parece un hombre machista a un mazapán? 16 rasgos de masculinidades hegemónicas

“Hay que demostrar a los hombres que expresar la potencia a través de la violencia es una señal de debilidad”, mencionó la antropóloga argentina Rita Segato a El Salto en 2019.

La masculinidad hegemónica le ha dado a los hombres una posición privilegiada en las sociedades, a través de esta construcción tradicional del género, sin embargo, no se le menciona que este privilegio tiene un costo que pasa desapercibido: la condena de estar obligados a perpetuar el “mandato de masculinidad”, y que sin darse cuenta los va consumiendo en todos los sentidos.

A partir de las revisiones contemporáneas en torno a estos patrones es que surge el concepto de masculinidad hegemónica, que refiere a un modelo de comportamiento que se impone, carente de gestión emocional, y que genera desigualdades, opresión, violencias y discriminación.

Así, en los últimos años ha surgido el cuestionamiento de lo que significa ser hombre y cómo se supone que debe actuar un hombre. En palabras de Segato, “comprender la masculinidad es un acto político indispensable, para los hombres inclusive, que la sufren. Entonces hay que politizar. El orden patriarcal es un orden político. Después se disfraza de moral y religioso”.

Y aunque nos encontramos en un momento de quiebre de grandes cambios en torno a las luchas por la igualdad de género, la masculinidad tradicional o machista sigue imperando en América Latina y, por tanto, en México, afectando de manera cotidiana el tejido y la organización social pasando por inseguridades, maltratos, trastornos psicológicos, hasta llegar a hablar de delitos como feminicidios y homicidios.

De acuerdo con un estudio de Promundo realizado por Brian Heilman, Gary Barker y Alexander Harrison en 2017, la caja de la masculinidad (conjunto de normas sobre lo que supuestamente es ser un ‘hombre’) está más viva que nunca en Estados Unidos, Reino Unido y México, y los efectos perjudiciales en los hombres jóvenes son severos y problemáticos.

Dialogamos con el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti Hegemónicas, ManKind Project México y Red Menengage América Latina y...

Aquí los rasgos identificados que componen o describen a la masculinidad tradicional:

1.- Hay una analogía muy cercana que puede representar a lo que es la masculinidad: ‘los mazapanes, desde afuera, si los observas parece que son sólidos y tienen una estructura, sin embargo, apenas le quitas la envoltura y se desmoronan.

'Más o menos así es la masculinidad hegemónica, desde afuera parece rígida y que incluso tiene muchos privilegios, pero es sumamente frágil’

2.- Necesidad de reafirmarse todos los días, en la medida en la que hacen cosas en oposición a ser mujer o parecer un niño.

3.- Demostrar que son fuerte física y emocionalmente, es decir, invulnerables.

'Esto va acumulando una serie de frustraciones'

4.- Heterosexualidad, heteronorma y homofobia.

5.- No pueden traicionar a su género.

'Aquí se esconde una misoginia, donde lo femenino, lo suave, lo rosa, las flores, son conceptos o etiquetas femeninas ergo menores'

6.-Hipersexualidad: demostrar una capacidad de estar ligando con cualquier persona que se les pone en frente.

'Y cuando sucede, nunca se les habla de un compromiso o de que emocionalmente pueden mantener una conexión con la otra persona'

7.- Hay un código en el que el sexo y el número de parejas es algo que mide al hombre en su tamaño y su potencia’.

8.- Ejercen dominio, agresión y control de manera permanente.

9.- Piensan que las labores domésticas son para las mujeres, mientras que los hombres son los proveedores.

‘Esto de alguna manera nos distancia de la formación de nuestros propios hijos, asumimos que ese no es nuestro papel desgraciadamente’

10.- Existe una incapacidad por gestionar las emociones y ser dueño de las mismas; por lo tanto, hay un desconocimiento de cómo transformar esa carencia en sentimientos. ‘Esto nos rompe como hombres’

11.- En lugar de recibir inteligencia emocional, fueron enseñados a negar e invisibilizar casi todas las emociones, la única socialmente permitida para un hombre es el enojo.

'Del enojo a la violencia hay un paso. En algún momento todo lo reprimido va a estallar'

'No entendemos que muchas veces debajo del enojo hay miedo, vergüenza y/o tristeza y como no lo sabemos identificar, porque no tenemos este diálogo con nosotros mismos, la reacción normal es encabronarnos (sic). Es un espacio muy violento'

12.- Castigan cancelando, alejándose y midiendo qué tanto comparten de ellos mismos con los demás.

'No pueden compartir lo que están sintiendo'

13.- Incapacidad por reconocer que necesitan pedir ayuda.

14.- El machismo acaba convirtiéndose en un estilo de vida: y así lo demuestra la esperanza de vida de los hombres, un 15 por ciento menos que la de las mujeres.

'Las tasas de suicidio, depresión, accidentes automovilísticos, población carcelaria son más altas en hombres'

15.- Las acciones mencionadas demuestran mucha mediocridad y baja autoestima.

16.- Efectivamente, mueren más hombres que mujeres al año, pero, ¿quiénes están matando a los hombres? Los propios hombres.

'Nos estamos matando a nosotros mismos por llegar a cumplir estos parámetros absurdos, lo miremos por donde lo miremos'

¿Cómo migrar a una masculinidad sana e igualitaria?

- "Si hay alguien que puede detener la violencia es quien la genera, y por eso se vuelve tan importante trabajar la esfera emocional", sostuvo Alfredo Cruz, activista y coordinador de Red Menengage América Latina, quien agregó que al no existir referentes habrá que crearlos y eso implica "casi que volverse a parir, volver a nacer, y ningún parto es sencillo".

"Nos toca parirnos, nadie va a ser nuestra labor de parto", remarcó, pues "también merecemos ser felices y en la forma en la que nos hemos construido somos infelices".

Para Cruz, los hombres saben que de alguna manera "las cosas no están bien, entonces dudar si lo que estoy haciendo es una elección o una reproducción de los patrones culturales es un buen inicio", y de ahí seguirá la búsqueda de crear redes con "otros masculinos desde otro lugar".

- Se trata de "un trabajo de sanación, consciencia y apertura para cambiar muchas conductas", dijo Nicko Nogués, fundador y director del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti Hegemónicas / de machos a Hombres.

Nogués agregó que ha llegado el momento de no quedarse callado, romper el silencio cómplice, y confrontar a los grupos de amigos. "Convertirte en un elemento incómodo para tu grupo e invitarles a reflexionar, es lo más transgresor que podemos hacer hoy en día (...) ser ese elemento disuasorio dentro de tu propio círculo e intentar girar esas conversaciones".

A partir de que cada hombre se cuestiona y 'abre los ojos', es necesario, primero, dejar de sentirse "ofendidos cada que se habla del machismo, porque no se trata de que se metan conmigo o con otro varón", sino de analizar "nuestras conductas, acciones y relaciones" para empezar a cambiarlas.

- En tanto, Hervey Spinoza, Coordinador de Comunicación de ManKind Project México, señaló que al verse lo hombres 'privilegiados' con este tipo de masculinidad, resulta "muy difícil y complicado renunciar al privilegio" y sensibilizarse, por ello la única forma que "tenemos para irnos saliendo poco a poco es de manera colectiva, creando estos espacios de trabajo sin ser juzgados y sabiendo que voy a poder contar con otro hombre".

"El pez no ve el agua, pero está rodeada de ella. Entonces cuando el pez logra ver el agua, el golpe es potente y la toma de consciencia es poderosísima", afirmó.

¿Cuál sería lo opuesto a lo tóxico? Una masculinidad madura e íntegra: cuando se logra alinear entre lo que siente, piensa, dice y hace.

"Cambiar el mundo a un hombre a la vez, y ese hombre soy yo", subrayó.

