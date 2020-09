Militares señalados en caso Ayotzinapa no están en activo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que los efectivos militares que están supuestamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúen en funciones.

Al ser cuestionado sobre si las personas se encuentran en activo en el servicio militar, dijo que no.

"No. Son las primeras órdenes de aprehensión que se están liberando por parte de jueces (...) Hay jueces que están girando órdenes de aprehensión contra funcionarios de la Policía Federal, que existía anteriormente, y también de miembros del Ejército. Entonces no hay impunidad para nadie, pero todavía no está concluida la investigación", apuntó en su conferencia de prensa.

El presidente no dio más detalles al respecto.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros fueron desaparecidos sin dejar rastro alguno, en lo que se conoce como uno de los episodios de violación a los derechos humanos más trágicos en la historia reciente de México.

El sábado, a seis años de los hechos, el Gobierno dio un informe en el que el mandatario afirmó que las órdenes de arresto giradas contra personal del Ejército tendrán un seguimiento especial.

Hasta el momento el Gobierno federal ha solicitado 83 órdenes de este tipo por el caso, de las cuales han sido liberadas 70, indicó en el momento Alejandor Encinas, subsecretario de Gobernación.

Encinas también señaló que los 43 estudiantes de Ayotzinapa nunca estuvieron juntos durante su desaparición, lo cual contrasta con la 'Verdad Histórica'.

