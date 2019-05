López Obrador niega despidos de enfermeras y médicos; 'es propaganda para afectarnos'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que los reportes de despidos de enfermeras y médicos en el país forman parte de una propaganda para desprestigiar al Gobierno.

"No se está despidiendo a nadie, eso es propaganda, es para afectarnos. Ya ven como es 'el hampa del periodismo', no todos desde luego, pero 'el hampa' usa mucho eso de que la calumnia, cuando no mancha, tizna", dijo.

Germán Martínez, ahora exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), criticó en su carta de renuncia los recortes de personal vividos al interior del organismo.

“El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el 'cargo' que el 'encargo'", escribió.

El presidente subrayó además que el miércoles sostuvo una reunión con los representantes del sector Salud y que se continúa trabajando para regularizar el abasto de medicamentos.

"Sin embargo, vean los periódicos y se opina lo contrario", agregó.