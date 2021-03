López Obrador afirma: 'Jueces no pueden ser intocables'

El presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó su respeto para el Poder Judicial, pero subrayó que impugnará decisiones que considere incorrectas.

"No es intromisión al Poder Judicial y somos respetuoso de la autonomía e independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables. Ya se acabó aquello de que 'no se puede tocar al intocable'", explicó.

El mandatario envió el lunes una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que señaló el actuar del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión provisional contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

"De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", expresó el mandatario en el escrito.

El magistrado contestó después que se iniciará una investigación solo si se cuentan con elementos para ello.

Sobre el tema, López Obrador 'aplaudió' que en este caso, la justicia fue expedita pues, aseguró, el amparo se dio un día después de que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue publicada.

"Pero ¿por qué en este caso y en otros no? ¿Por qué cuando se trata de negocios jugosos que afectan a la Hacienda Pública, que afectan al interés general, se actúa de esta manera?", comentó.

