Gobierno anuncia que Cartilla Moral llegará a escuelas públicas para la enseñanza de Civismo y Ética

La Cartilla Moral será distribuida en los paquetes de libros de texto gratuitos del próximo ciclo escolar, explicó este jueves Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

"La Cartilla Moral se está enviando a todos los maestros de México de manera que puedan tenerla como material de apoyo para las clases de ética y civismo", dijo.

El funcionario resaltó que el texto forma parte del "esfuerzo de regenerar en México toda la ética y la moral".

"(Buscamos) que en las escuelas se generen diferentes generaciones de mexicanos incorruptibles, que tengamos alumnos, alumnas que tengan en alto los valores de honestidad y que vivan su vida en todo terreno con ese criterio", puntualizó.

El funcionario remarcó que este texto es solo para los educadores y no para los alumnos.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto esta cartilla como una forma de "recuperar los valores" entre los jóvenes.

Al respecto, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, dijo a principios de agosto que el texto busca recuperar el civismo y el humanismo.

La forma de distribución de la Cartilla Moral ha generado polémica, pues esta se ha realizado también a través de grupos religiosos, como las iglesias evangélicas. Al asunto se refirió en junio el presidente, quien aclaró que esto no violaba el principio de Estado laico .

"No hay (violación). ¿Qué es, en esencia, el Estado laico? Es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o a no creer", explicó.

De esto habló este jueves el mandatario, al remarcar que el texto de Alfonso Reyes habla sobre valores universales.

"Que no se confundan (los críticos). Esto no es un asunto religioso: el mismo Alfonso Reyes lo explicaba, estos son valores universales que vienen antes de la aparición de Jesucristo, vienen de los griegos", enfatizó.