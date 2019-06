No se viola Estado laico por participación de iglesias en distribución de Cartilla Moral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que el principio de Estado laico no se viola por la invitación que extendió a iglesias evangélicas a participar en el estudio y la distribución de la Cartilla Moral propuesta por el Gobierno.

"No hay (violación). ¿Qué es, en esencia, el Estado laico? Es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o a no creer", explicó.

El Sol de México publicó este jueves que la administración federal invitó a la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, además de otros siete grupos, para dicha tarea.

En el informe de actividades del equipo encargado de la redacción de la Constitución Moral, se especifica que el presidente de esta agrupación, Arturo Farela, tendrá a cargo el estudio y la distribución del documento, informó el medio.

Al respecto, el presidente apuntó que no se viola el artículo 130 de la Constitución que establece que "los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna".

"No es el caso. Miren, cuando se quiso distribuir en las escuelas la cartilla moral de Alfonso Reyes, se argumentó que era una injerencia de las iglesias, de la religión en las escuelas", apuntó.

El mandatario reafirmó que si las iglesias participan a favor de la pacificación del país y el fortalecimiento de valores, apoyará su inclusión en estos trabajos.

"Vamos a mantener buenas relaciones con las iglesias, en el marco del Estado laico y de la libertad religiosa. Todo el que quiera ayudar para conseguir la paz en el país es bienvenido", señaló.