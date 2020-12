Diputada de Morena propone uso obligatorio de cubrebocas durante pandemia

Carmen Patricia Palma Olvera, diputada de Morena, presentó una iniciativa para hacer obligatorio el uso de cubrebocas durante la pandemia de coronavirus (COVID-19).

La propuesta, que incluye adiciones y reformas a la Ley General de Salud, sostiene que a la Secretaría de Salud, le correspondería "implementar el uso obligatorio de cubrebocas o mascarilla en todo el país, durante la contingencia sanitaria por SARS-CoV- 2".

Asimismo, plantea la coordinación de autoridades para el cumplimiento de esta obligación: "Implementar el uso obligatorio de cubrebocas en toda la población, medida emitida por la Coordinación del Sistema Nacional de Salud en conjunto con la Secretaría de Salud, en concordancia con planes y programas que implementará de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, quien garantizará que dicha disposición sea cumplida".

Entre los motivos que la legisladora expuso para la presentación de esta iniciativa están que "es una preocupación muy grande que aún no se ha implementado el uso obligatorio de cubrebocas y su correcto uso en nuestro país, y es muy grave derivado de que muchas personas no lo portan ni respetan el cuidado por la salud, por lo que no contemplan los riesgos necesarios de poder contagiar a los demás ciudadanos, incluso a aquellos que ni siquiera son capaces de poder adquirir un cubrebocas por su alto costo derivado de los incrementos por la demanda".

El uso del cubrebocas ha generado polémica en México durante la pandemia, puesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en general, no ha usado este artículo, y debido a que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha descartado hacer de su utilización una medida obligatoria con el fin de evitar abusos de autoridad.

También te puede interesar:

OPS asegura que normalidad en el mundo tardará, pese a vacuna contra COVID-19

Hackers roban información de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en la Unión Europea