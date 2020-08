Usar cubrebocas es una recomendación, si se obliga a utilizarlo se pueden cometer abusos: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo este miércoles que el uso del cubrebocas es una recomendación que, de volverse, una medida obligatoria, daría pie a que se cometieran abusos de autoridad y generaría una actitud defensiva entre los ciudadanos.

"Es un medida de uso personal y si se impone como una disposición obligatoria en vez de una recomendación hay un riesgo importante de que se cometan abusos pero, además, siendo una medida auxiliar, no principal, hay un riesgo importante de que se culpen mutuamente los ciudadanos: 'Tú no traes cubrebocas, eres un riesgo para mí', 'Yo no traigo cubrebocas, soy un riesgo para ti', y entonces empieza una actitud defensiva que siempre es muy adversa en los manejos de los problemas de salud púbica como ocurrió con la epidemia del VIH y sigue ocurriendo. Esta visión defensiva no es conveniente, es mejor una visión solidaria", dijo en conferencia de prensa.

Comentó lo anterior en referencia a la intención del gobierno del estado de Colima de hacer obligatorio el uso de este artículo.

'Cubrebocas interfieren con la salida del coronavirus pero no detienen su entrada'

Por otra parte, López-Gatell insistió en que el uso del cubrebocas puede interferir en la salida del coronavirus pero no en detener su entrada.

Dijo que es un instrumento auxiliar en la prevención de de las enfermedades respiratorias, en este caso del COVID-19, si se usa de manera correcta y de manera continua.

"Se conoce que pude interferir con la salida de las partículas líquidas de la nariz y la boca que llevan el virus, y que por lo tanto son las partículas contagiantes, para que no lleguen a la cara, a la vía respiratoria o a los ojos de una persona", explicó.

Sin embargo, precisó que no hay evidencia científica útil que sostenga que el cubrebocas es capaz de intervenir con la llegada de los virus a menos de que sea una barrera de suficiente densidad del material, es decir, que sea muy grueso, como es el caso de los cubrebocas N95, que utiliza el personal de salud.

Recordó que, además del uso del cubrebocas, se recomienda mantener la "sana distancia", así como el lavado constante de manos con jabón para evitar la propagación del virus.