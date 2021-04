¿Cómo funciona el outsourcing en México? Alcalde te lo explica con un hotel

La figura de la subcontratación o el outsourcing sufrirá modificaciones en México si la iniciativa del Gobierno es aprobada por el Congreso de la Unión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el documento será enviado este mismo jueves a la Cámara de Diputados, explicó que la propuesta beneficiará a los empleados y "pondrá orden" a un recurso que es utilizado para la defraudación fiscal.

Para explicar los puntos clave de la reforma, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, compartió uno de los hallazgos que el grupo interinstitucional del Gobierno encargado de la reforma sobre el outsourcing encontró en Cancún, Quintana Roo.

¿Qué se descubrió?

El caso en cuestión es el de un hotel con una plantilla de 802 trabajadores. Sin embargo, Alcalde señaló que solo dos de ellos estaban reconocidos como empleados de la empresa.

¿Qué ocurrió con los otros 800 empleados? Estos estaban subcontratados por medio de otras 14 compañías.

La reforma propuesta por el Gobierno prohibirá esta práctica, agregó la funcionaria.

"No pueden haber empresas que simulen relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados con otros", explicó.

Salarios falsos

Alcalde detalló que 762 empleados de este hotel estaban registrados con salarios mínimos falsos y 40 de ellos ni siquiera estaban dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que en la práctica están en esquema informal.

La secretaria del Trabajo subrayó que ninguno de los empleados conocía o reconocía a las empresas que pagaban sus sueldos.

“¿Cuál es el problema de que un trabajador no sepa qué empresa lo tiene contratado? Que si al trabajador no le pagan su salario o lo corren sin ninguna justificación, no tiene a quien exigirle, y en una posible demanda resulta que la empresa o no tiene patrimonio o no existe porque son empresas ‘fantasmas’ que se crean y desaparecen para evadir responsabilidades”, abundó.

La funcionaria agregó que, además, los empleados de este hotel eran obligados a contratarse cada tres meses con una empresa distinta.

La reforma, dijo Alcalde, atacará ese problema que tiene un impacto directo en la antigüedad que los empleados generan en sus labores.