80 armas y 19 vehículos: este es el análisis del Gobierno sobre video del CJNG

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), presentó este lunes un análisis sobre un video circulado recientemente en el que aparecen miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en relación al número de armas, vehículos y personas que en ellos aparecen.

Este es el análisis:

>En el video aparecen 80 armas: una ametralladora calibre 50, nueve ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles barret calibre 50, 54 fusiles de asalto, seis aditamentos lanzagranadas.

>Se observan 75 personas en el video.

>Hay 19 vehículos en total, tres de ellos no pueden ser identificados debido a que aparecen fuera de foco. 12 de ellos cuentan con blindaje artesanal y tienen logotipos de 'Fuerzas Especiales Grupo Élite', indicó Sandoval.

>Este grupo es liderado por Juan Carlos González, alias 'El R3', destacó Sandoval. En el video se menciona también a 'Doble R', Ricardo Ruiz Velasco, quien es líder del CJNG en Michoacán.

>El grupo de divide en células, con presencia en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

>El general secretaro señaló que este es el punico grupo armado de esta naturaleza.

>"Hay una participación de esta fracción del grupo delictivo en 2019, ellos son los que hacen un ataque contra la policía de Villagrán. Ellos mencionan que ellos lo hicieron, pero (...) este ataque que se realizó a la policía no fue con este tipo de vehiculos. No se han enfrentado abiertamente contra ninguna fuerza de seguriddad en este tipo de vehículos, trayendo este tipo de equipo, no lo han hecho", puntualizó.

>El video, consideró, fue grabado entre los límites de Jalisco y Michoacán por parte de la célula que lidera 'Doble R'.

>En el video se muestra apoyo al liderazgo de Nemesio Oseguera 'El Mencho', pues la publicación del material coincide con su cumpleaños.

>En un segundo mensaje, el mismo grupo delictivo se enfoca en una amenaza directa contra 'El Marro' y el Cártel Santa Rosa de Lima.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales de más rápido crecimiento en el país. Actualmente, sostiene choques constantes con el Cártel de Santa Rosa de Lima, que es liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro'.