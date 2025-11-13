Protestan exjuzgadores por la falta de pago de indemnización

Los exjuzgadores se dijeron temerosos de que no se realice el pago que les corresponde. Explicaron que si bien les han dicho que el pago se realizará el 10 de diciembre próximo hay incertidumbre. [Fotografía. Cuartoscuro]

Exjueces y exmagistrados federales, cesados tras la Reforma Judicial de López Obrador, realizaron ayer una jornada de protesta que incluyó un plantón, una marcha y el bloqueo de la avenida Insurgentes Sur durante seis horas. La acción fue interrumpida por policías capitalinos, quienes replegaron a los manifestantes a empujones para abrir la vialidad.

Tras el enfrentamiento, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) condenó “de manera enérgica” el uso de la fuerza contra juzgadores en retiro que se manifestaban en la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Recordó que los juzgadores en retiro se manifestaban por el retraso en la entrega de las indemnizaciones a las que tienen derecho.

“Resulta contradictorio que, mientras el OAJ llama al diálogo, de manera simultánea recurra al uso de la fuerza pública para contener una expresión legítima y pacífica”, refirió la Jufed en un comunicado.

La protesta de los exjuzgadores inició a las 10:00 horas, cuando alrededor de 300 personas se manifestaron frente al edificio central del OAJ en avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Más tarde, a las 10:30 horas iniciaron, al ritmo de la batucada que llevaban, una marcha desde avenida Revolución hasta Insurgentes Sur y Loreto, frente al edificio que alberga al Tribunal de Disciplina Judicial, instalaciones donde sesionó el pleno del OAJ.

Desde las 11:30 horas, los inconformes bloquearon ambos sentidos de la vialidad. El bloqueo se mantuvo durante casi seis horas.

Los exjuzgadores se dijeron temerosos de que no se realice el pago que les corresponde. Explicaron que si bien les han dicho que el pago se realizará el 10 de diciembre próximo hay incertidumbre, ya que las autoridades no han dado la certeza de que así ocurra.

Fue a las 17:30 horas, aproximadamente, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recibieron la orden de desalojar la vialidad, lo cual hicieron a empujones.