Senado descarta interparlamentaria con EU ante deportaciones de Trump: Resulta ‘hipócrita', dice Noroña

Los senadores de Morena dijeron que no buscarán una reunión con legisladores de Estados Unidos a fin de frenar una deportación masiva.

Ante las deportaciones masivas de migrantes que ha anunciado Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, descartó buscar una reunión interparlamentaria con sus pares de Washington.

“¿Y de qué nos va a servir? Claro, va a servir a que yo me vaya a comer a algún restaurante en Washington”, expresó en entrevista con medios de comunicación realizada en el Patio del Federalismo, pese a que la Cámara alta debe dar seguimiento a la política exterior del país.

Consideró que la receta contra las políticas de Donald Trump es “paciencia y prudencia”.

Previo al inicio de la sesión plenaria de este jueves 5 de diciembre, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, se centró en la crítica, pues -desde su perspectiva- esa medida resulta muy “hipócrita”.

“Es una política xenófoba, profundamente hipócrita, porque los migrantes llevan décadas la mayoría de ellos, no sólo los mexicanos, de otros países en aquel país”.

Descartó que, en efecto, puedan ser masivas las deportaciones.

“Y evidentemente no son suicidas y van a hacer deportaciones de todas las personas que no han podido regularizar, porque no les han dado condiciones para ello. Entonces, en esencia, lo que quiero decir es que va a seguir igual que siempre, hacen deportaciones como lo han venido haciendo”.

Destacó que se trata de mano de obra, a la cual no se le reconocen los derechos humanos y ni siquiera pagan los salarios correspondientes a quienes tienen residencia legal.

Consideró que México debería pugnar por una amnistía: “Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se haga una amnistía migratoria importante, que va totalmente en contra de la política que ha anunciado Donald Trump y que también los demócratas han anunciado, pero me parece que es hora ya de resolver ese tema”.

Por la mañana de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que buscaría un acuerdo con el gobierno de Trump para que, de darse, las deportaciones sean directamente al país de origen.